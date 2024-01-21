الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير الخارجية يشدد على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

 بدأ نائب رئيس ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، زيارة عمل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، يلتقي خلالها أعضاء مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.
والتقى الصفدي وزيرة الخارجية البلجيكية، حاجة لحبيب، في اجتماع بحث تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين.
وشدد الصفدي على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والإرادة الدولية، الداعية لوقف الحرب، وعلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

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الصفدي يلتقي وزيرة الخارجية البلجيكية

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