وزير الخارجية يلتقي رئيس الوزراء اليوناني

استقبل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي أنهى زيارة رسمية إلى اليونان لبحث العلاقات الثنائية وجهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

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وبحث الصفدي وميتسوتاكيس سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وفي سياق آلية التعاون الثلاثي مع قبرص، وفي إطار الاتحاد الأوروبي.



وركز اللقاء على جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.



كما بحث الصفدي وميتسوتاكيس جهود إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة.



وبحث رئيس الوزراء اليوناني والصفدي جهود منع توسع الحرب إلى لبنان والضفة

الغربية، وجهود إطلاق تحرك دولي فاعل لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.



وكان الصفدي بدأ اللقاء بنقل تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيسة الجمهورية الهيلينية إيكاتيريني ساكيلاروبولو، وتأكيد حرص جلالته تعزيز علاقات الشراكة بين البلدين.



وبعث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تحياته إلى جلالة الملك، وأكد أهمية العلاقات مع المملكة، وتثمينه الدور الذي يقوده جلالة الملك لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.



وكان الصفدي التقى اليوم نظيره اليوناني يورجوس يرابيتريتيس.