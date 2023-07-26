الأربعاء 26 تموز 2023
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وزير الخارجية يلتقي نظيره البريطاني غدا

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وزير الخارجية أيمن الصفدي
يجري نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي غدا الخميس مباحثات مع وزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفيرلي.
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