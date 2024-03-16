السبت 16 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير الخارجية يلتقي نظيره السنغافوري

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وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية السنغافوري، فيفيان بالاكريشنان

التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم السبت، وزير الخارجية السنغافوري، فيفيان بالاكريشنان، في اجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

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كما بحث الوزيران جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.


وأكد الوزيران الحرص المشترك على تعزيز العلاقات بين البلدين في عديد قطاعات، وأشادا بالتعاون المتنامي في عديد قطاعات حيوية.


واستعرض الوزيران الخطوات التي اتخذت لتنفيذ مخرجات زيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى سنغافورة في شهر كانون الثاني الماضي لمأسسة تعاون مستدام في قطاعات التعليم والتعليم المهني والتطوير الإداري.


وبحث الاجتماع، الذي حضره وزير الدولة لشؤون الدفاع في سنغافورة زكي محمد، تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.


واكد الوزيران استمرار التعاون والتنسيق في جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.


وستشارك سنغافورة في عمليات الإنزال الجوية الأردنية في غزة، حيث رافق زيارة الوزير إلى الأردن وصول طائرتي مساعدات إنسانية مختلفة ليتم إيصالها لغزة.
وثمن الصفدي دعم سنغافورة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) وإعلانها تبرعات جديدة لها.


وثمن وزير الخارجية السنغافوري الجهود التي تقوم بها المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وفي جهود إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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