الخميس 17 آب 2023
النسخة المطبوعة

وزير السياحة والآثار يزور قلعة القطرانة

WhatsApp Image 2023-08-17 at 8.09.46 PM
مركز زوار القطرانة
زار وزير السياحة والآثار مكرم القيسي قلعة القطرانة ومركز الزوار، حيث اطلع على أعمال الصيانة والترميم والخدمات المقدمة في المركز.

ووجه الوزير القيسي، خلال الزيارة التي رافقه بها مدير عام دائرة الأثار العامة الاستاذ الدكتور فادي بلعاوي، بإعادة تطوير المركز، الى جانب تشغيل المحال والمطاعم وتوفير التجارب المختلفة من خلال المجتمع المحلي والجمعيات بالمنطقة.اضافة اعلان

 واكد الوزير القيسي، على ضرورة توفير المزيد من اللوحات التفسيرية في القلعة، مبيناً أهمية وحيوية مشروع قلعة القطرانة السياحي كونه يقع على طريق دولي ويشكل نقطة جذب سياحي للمنطقة.

وأشار الى دعم الوزارة وهيئة تنشيط السياحة لتسويق المواقع السياحية والعمل على تطويرها من خلال تصورات ابناء المجتمع المحلي، لافتاً الى أن الوزارة تسعى دائماً للتعاون مع المجتمعات المحلية لخدمة الوطن، وبما ينعكس ايجاباً على زيادة مداخيل ابناء المجتمع المحلي من خلال العمل بالقطاع السياحي.
من-هو-الدكتور-عزمي-محافظة

المحافظة: إعلان نتائج الموازي بعد "القبول الموحد" منذ7 ساعة

WhatsApp Image 2023-08-17 at 1.53.42 PM

قادة جيوش إيكواس يبدؤون اجتماعهم في غانا وحراك دبلوماسي متواصل بالنيجر منذ8 ساعة

طلبة توجيهي يتقدمون لأحد الامتحانات - (أرشيفية)

الأوائل على المملكة: تالا صالح "علمي" ونجاح بني خالد "أدبي" منذ23 ساعة

طقس حار

أجواء حارة الخميس وارتفاع الحرارة الجمعة منذ24 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-08-17 at 9.10.44 PM

بني مصطفى: الحكومة تعمل انسجامًا مع التوجيهات الملكية لربط استراتيجية الحماية الاجتماعية بمسارات التحديث

منذ 46 دقيقة
1692287175402

نائب الملك يتابع التمرين التعبوي "السد المنيع"

منذ3 ساعة
1692278781222

حمزة الحاج علي يتفوق على السرطان بـ 99.1 في التوجيهي

منذ5 ساعة
وزارة التنمية الاجتماعية - (أرشيفية)

نجاح 14 طالبا بالتوجيهي في الدور التابعة للتنمية

منذ6 ساعة
التخصصات-المطلوبة-في-سوق-العمل-في-الإمارات-.-تخصصات-مطلوبة-في-سوق-العمل-1200x675

اختيار التخصص الجامعي.. كيفية الموائمة بين الرغبة وسوق العمل

منذ6 ساعة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

منح دراسية للأردنيين من مصر (رابط)

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

مزاد "الحضارة" في عصرنا..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

اتجاهات الطلب على المشتقات النفطية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الحسين إربد.. خطأ يتكرر

خالد خطاطبة |اليوم

هل موقف الأردن مكرر وممل؟

سميح المعايطة |اليوم

قواعد اشتباك سياسي جديدة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1692176744856981900

قصف هيروشيما وناغازاكي: القتل الجماعي غير الضروري

ترجمات |16 آب 2023
1692178707427026400

سنجار: تسع سنوات بعد الإبادة الجماعية

ترجمات |16 آب 2023
مواطن سوداني يحمل علم بلده على كتفيه أمام دخان حرائق الحرب - (أرشيف)

الحرب في السودان: تحديات الوساطة ودور الولايات المتحدة

ترجمات |15 آب 2023
‏دمى عليها صور الزعماء، الصيني والروسي والأميركي، في واجهة متجر لبيع الهدايا في موسكو - (أرشيفية)

أوكرانيا والنظام العالمي‏

ترجمات |15 آب 2023
1692008694163791500

‏النيجر ترفض النظام القائم على القواعد‏

ترجمات |14 آب 2023
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات |13 آب 2023
 