الجمعة 15 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

وزير بريطاني: الأردن صوت للاعتدال والاستقرار في المنطقة

WhatsApp-Image-2023-09-14-at-21.14.00
وزير بريطاني: الأردن صوت للاعتدال والاستقرار في المنطقة
في إطار زيارته الرسمية للمملكة المتحدة، استكمل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي،  اليوم الخميس، لقاءاته في العاصمة البريطانية لندن، والتي استهلها بلقاء وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الحكومة البريطانية اللورد طارق أحمد في مقر وزارة الخارجية البريطانية.اضافة اعلان
وخلال اللقاء الذي حضره السفير الأردني لدى المملكة المتحدة منار الدباس وأعضاء الوفد البرلماني النواب: خالد أبو حسان وغازي الذنيبات ودينا البشير وهايل عياش، أكد الصفدي محورية القضية الفلسطينية وأهمية الوصول إلى سلام عادل وشامل يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددا على أن المنطقة لن تنعم بالسلام والاستقرار حتى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما بحث الصفدي واللورد أحمد العلاقات الثنائية بين البلدين التي تحظى برعاية حكيمة من قيادتي البلدين، ودخلت مئويتها الثانية مستندة على إرث تاريخي متين.
من جهته، ثمن اللورد أحمد جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن الأردن صوت للاعتدال والاستقرار في المنطقة.
ووضع الصفدي اللورد أحمد بصورة مسارات التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية، وعزم المملكة بتوجيه ملكي سامي المضي قُدما بهذه المسارات، بما يؤدي إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، مؤكدا أن المرأة والشباب هما ركيزتان أساسيتان في مسيرة الإصلاح السياسي.
وكانت جهود المملكة المستهدفة مواجهة تهريب المخدرات من الحدود الشمالية حاضرة في لقاء الصفدي واللورد أحمد، مؤكدا الصفدي أن المملكة مستمرة في مواجهة هذا التحدي.
كما أشار الصفدي إلى التراجع الحاد والخطير في دعم اللاجئين السوريين، وأهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، مؤكدا أن تقديم العون للاجئين مسؤولية دولية لا ينبغي أن تتحملها الدول المستضيفة وحدها.
كما التقى الصفدي رئيس مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية النائب ريتشارد غراهام، في سياق التعاون القائم بين المؤسسة ومجلس النواب، ولاستكشاف فرص التعاون المستقبلية الممكنة، حيث تم الاتفاق على استضافة المؤسسة في الأردن واستكمال بحث فرص التعاون المستقبلي.
كما أقام مجلس السفراء العرب في لندن مأدبة غداء على شرف الصفدي والوفد المرافق، ما وفر فرصة لاستعراض آليات العمل العربي المشترك، وسبل تعزيزه عبر مجالس السفراء في الخارج.
وخلال اللقاء، ثمن الصفدي جهود المجلس في لندن وما يوليه من اهتمام بالغ للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
كما التقى الصفدي والوفد المرافق في مقر السفارة الأردنية في لندن بالجالية الأردنية في لندن، مؤكدا لهم أن خدمتهم والإطلاع باحتياجاتهم أولوية، مُثمناً عالياً الجهود التي تقوم بها السفارة بهذا الصدد.
WhatsApp Image 2023-09-14 at 9.03.14 PM

خارطة زلزالية جديدة للاردن تقسمها الى 35 منطقة منذ13 ساعة

WhatsApp Image 2023-09-14 at 8.50.32 PM

تعاون بين المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة للانتخاب منذ14 ساعة

خصومات على الرسوم في جامعة فيلادلفيا لأبناء محافظة البلقاء

خصومات على الرسوم في جامعة فيلادلفيا لأبناء محافظة البلقاء منذ16 ساعة

scholarships-to-study-medicine-in-america

4 أطباء أردنيون يحصلون أعلى العلامات بامتحان المزاولة بأميركا منذ18 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1324686998

أجواء معتدلة الحرارة في عموم الأردن

منذ1 ساعة
63830328186687890813

القوات المسلحة وسلطة وادي الأردن توقعان مذكرة تفاهم

منذ11 ساعة
762e457c-a982-4abc-a892-854402518df1

إربد.. خلافات عائلية تنتهي بطعن شخص لشقيقه

منذ12 ساعة
Untitled-1

"قصص نجاح شبابية"... هكذا تحولت الإمارات إلى محطة للشباب العربي المبدع

منذ12 ساعة
82c2c0b1-ee5b-45e5-9297-b12494a1d39d

إخلاء بناية سكنية في جرش دون وقوع إصابات أو وفيات

منذ13 ساعة
WhatsApp Image 2023-09-14 at 9.17.20 PM

انطلاق أعمال المؤتمر الصيدلاني الأردني السادس عشر بمشاركة عربية ودولية واسعة

منذ13 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
 