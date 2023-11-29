الخميس 30 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وسط رفض أردني قاطع.. أين تكمن خطورة فصل غزة عن الضفة؟

1701276598608354500
جانب من آثار العدوان الهمجي على غزة -(وكالات)
عمان- في الوقت الذي يؤكد فيه الأردن على أعلى مستوياته السياسية رفضه أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها، وأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، يرى خبراء أن الاحتلال يهدف إلى تقطيع أوصال غزة وفصلها عن الضفة الغربية ليسهل عليه تغيير واقعها وتهجير أهلها وسلب حقوقهم.اضافة اعلان
وكان حذر جلالة الملك عبدالله الثاني، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، من التفكير بأي سيناريو يتعلق باحتلال غزة أو فصلها عن الضفة الغربية أو إقامة مناطق عازلة فيها، لما يشكله ذلك من خطورة على القضية الفلسطينية وعرقلة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما جدد جلالته تأكيد ذلك أول من أمس، في رسالة موجهة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وفي السياق، رأى الخبير الأمني والعسكري الدكتور عمر الرداد أن "من بين أهم نتائج طوفان الأقصى إعادة القضية الفلسطينية برمتها إلى موقع الاهتمام الدولي، في حين يعمل الأردن ودول أخرى وفق هدف يبدو أنه تحقق إلى حد بعيد وهو إعادة الارتباط بين قطاع غزة والضفة الغربية، على عكس ما عملت عليه إسرائيل في محاولات فصل القطاع وتقطيع أوصاله".
وقال الرداد إن إعادة احتلال جزء من قطاع غزة، كما أعلن نتنياهو، يهدف إلى سحب ذلك على الضفة الغربية، وعرقلة إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران.
وأضاف أنه "علاوة على ذلك، فإن جغرافيا قطاع غزة لا تحتمل إقامة منطقة عازلة إلا في إطار تحقيق الهدف الصهيوني المتمثل بتهجير سكانه إلى سيناء، وهو ما يرفضه الأردن".
من جانبه، قال الخبير السياسي والعسكري نضال أبو زيد: "في الحقيقة، الدور الأردني دور رائد في ما يتعلق بالملف الفلسطيني، سواء تاريخيا أو جغرافيا أو ديموغرافيا، وبالتالي فإن الأردن تولى موضوع ريادة ورعاية الملف الفلسطيني".
وأضاف أبو زيد: "إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أيضا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، فإن الدور الأردني يجيء كدور ريادي في هذا المجال، من خلال تصعيد النبرة الخطابية الدبلوماسية، الأمر الذي على ما يبدو خفف من حدة الخطاب الأوروبي المتشدد تجاه ملف غزة".
وبين أن جولة جلالة الملك على أوروبا، وخاصة الجولة التي زار فيها بروكسل، دفعت باتجاه تغيير الخطاب في بعض الدول، وأهمها خطاب كندا الذي تغير مباشرة بعد جولة جلالة الملك".
ورأى أن هذا الأمر دفع بأن يكون للأردن دور متقدم في موضوع الخطاب السياسي، والتعاطي مع الملف الفلسطيني.
وأما فيما يتعلق بموضوع جزئية خطاب جلالة الملك حول موضوع منع أو عدم قبول فصل غزة عن ملف الضفة أو إقامة منطقة عازلة في هذا الجيب من المنطقة الفلسطينية، والذي يشكل 1 % من الأراضي المحتلة الفلسطينية، فإن جلالته أراد من هذا أن يوحي بأن الملف الفلسطيني يؤخذ كاملا ولا مجال لتجزئته، وبالتالي يكون التعامل معه كتلة واحدة أمام المجتمع الدولي.
وبين أن جلالته حذر من تجرئة هذا الملف والانفراد بموضوع غزة مع بعض دول الإقليم والانفراد بموضوع الضفة مع دول إقليم أخرى، الأمر الذي قد يضعف القدرة الدبلوماسية في التعاطي مع هذا الملف من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن جلالة الملك ما يزال يصر على لاءاته الثلاثة التي أعلنها سابقا، وهي: لا لتقسيم الضفة، ولا لإقامة منطقة عازلة في غزة، ولا لموضوع التهجير، وبالتالي فإن جلالة الملك أراد التأكيد على موضوع حل الدولتين الذي ينادي به دائما في المحافل الدولية.
وأضاف أبو زيد: "بالتالي فإن منع فصل غزة عن الضفة، يعني الإصرار الأردني الذي يقوده جلالة الملك على موضوع حل الدولتين، وهو المبدأ الذي ينادي به الأردن منذ فترة طويلة". 
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد مصالحة، إن موقف الأردن واضح في هذا الصدد، إذ يرفض بشكل مطلق أي تعديل أو تغيير من قبل سلطة الاحتلال فيما يتعلق بغزة، سواء بوصفها جزءا من دولة فلسطين، أو فيما يتعلق باحتلال شمالها، أو قضية التهجير منها، أو فصلها عن الضفة الغربية.
وبين مصالحة أن الاحتلال يحاول أن يغير الواقع في أي منطقة يحتلها، وما يجري حاليا من عدوان على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، لتصفية المقاومة، فضلا عن جرائمه في قطاع غزة.
ورأى أن جلالة الملك ما فتئ يوضح دائما في تصريحاته المتوالية بأن غزة جزء من دولة فلسطين، وأن أي تغيير أو تعديل فيها مرفوض أردنيا بالمطلق.
وأضاف: "أعتقد أن البيئة الدولية رافضة حاليا كل إجراءات الاحتلال، التي تجاوزت كل الصلاحيات التي يعطيها القانون الدولي لها كقوة احتلال، وينبغي عليه ألا يغير الواقع التاريخي والقانوني على أي أرض يحتلها ولا أن يصادر حقوق المواطنين في هذه الأراضي".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الملك يغادر إلى بروكسل لبحث التطورات في غزة مع قادة الاتحاد الأوروبي والناتو

الملك يشارك في جانب من اجتماع أممي لتنسيق الاستجابة الإنسانية بغزة

منذ 35 دقيقة
1701283530948597000

الفايز: سندرس إلغاء اتفاقية السلام إذا أقدمت إسرائيل على ضم الضفة وتهويد القدس

منذ 53 دقيقة
1701276598608354500

وسط رفض أردني قاطع.. أين تكمن خطورة فصل غزة عن الضفة؟

منذ 54 دقيقة
1701278282908458100

مع الفلسطينيين دائما: الأردن يكرس جهوده الإغاثية لمداواة الأهل في القطاع والضفة

منذ 55 دقيقة
1701275739578311400

جلسة النواب تفقد النصاب بعد 70 دقيقة للمرة الثانية

منذ1 ساعة
كلمات-عن-العلم-الاردني-في-يوم-العلم-الأردني-جميل

"الغد" تنشر أهداف الاجتماع الأممي لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة والجهات المشاركة فيه

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

التضامن الحقيقي مع الفلسطينيين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

تأملات الهدنة

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

إطلاق المشاريع الإستراتيجية في عام 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

الكرة في ملعب الاتحاد

خالد خطاطبة |اليوم

غزة بعد الحرب.. الخيار الغائب

سميح المعايطة |اليوم

الفرصة الأخيرة في الزمن الأكثر خطورة

مالك العثامنة |اليوم

لماذا نتمثل بالغرب ونثق به؟

غازي الذيبة |اليوم
ترجمات
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات | منذ3 ساعة
1701208979937054900

المجتمع المدني العراقي وأزمة التمويل

ترجمات | منذ3 ساعة
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 