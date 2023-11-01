وسط عجز دولي لتنفيذها: استبعاد هدنة إنسانية في غزة

زايد الدخيل

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عمان - فيما يستبعد مراقبون إقرار هدنة إنسانية الفترة الحالية في قطاع غزة التي ما يزال الاحتلال الصهيوني يصعد في عدوانه العسكري عليه، بخاصة مع دخول قوات الاحتلال البرية إلى ساحة المعركة، يرجح مراقبون بأن يتزايد أعداد الشهداء مع استمرار هذه الحرب الغاشمة.يأتي ذلك الاستبعاد وسط حالة عجز كاملة من المجتمع الدولي، عن التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية، تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري ودون انقطاع.وقال مراقبون في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، إنه برغم الدعوات الدولية والاقليمية والعربية والاسلامية، الداعية لهدنة إنسانية بشأن القطاع، تقوم على فصل الإنساني عن السياسي، إلا أن دخول العدوان مرحلته الثانية من الحرب بريا، تجعل إنفاذ هدنة أمرا صعبا حاليا.وحمّل الوزير الاسبق مجحم الخريشا، حكومة الاحتلال، مسؤولية انتهاك قرار الجمعية العامة الأخير، والذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري ودون انقطاع.وأعرب الخريشا عن قلقه البالغ مما سينجم من تداعيات كارثية، جراء الحرب العدوانية البرية للاحتلال، وما يتوقع بأن يرفع أعداد الشهداء والمصابين من الأطفال والنساء والمدنيين العُزل، في انتهاك صارخ مستمر لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنسان.من جهته، يقول النائب السابق حابس الفايز، إن "إيقاف الحرب عبر هدنة إنسانية لن يحل الكارثة الإنسانية من دون رادع يحمي المدنيين في غزة" لافتا الى أن الإشكالية تبقى باستمرار الاحتلال بإعاقة انسياب الإغاثة ومحاصرة المدنيين، كما يفعل دائما.واشار الفايز، الى وجود رغبة دولية بهدنة إنسانية طويلة، وأن يكون هناك إشراف لمصر والأمم المتحدة، لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلا أن دخول العدوان مرحلته الثانية من الحرب بريا، تجعل إنفاذ هذه الهدنة أمرا صعبا حاليا.وأشار إلى أن كل النقاشات الدائرة حاليا للتوصل إلى هدنة دائمة بعنوان إنساني، تستهدف البحث عن حل سياسي شامل، يتضمن إعلان وقف تام لإطلاق النار على كل محاور المعارك، ووقف غارات الاحتلال مقابل وقف عمليات القصف التي تنفذها المقاومة.بدوره، يرى السفير السابق سمير مصاروة، أنه بموازاة التصعيد الميداني، واستمرار فترة السماح الأميركي والغربي للاحتلال في استباحة الدم الفلسطيني، ومحاولات قواته تحقيق نتائج ميدانية برا، بدا في الأيام الأخيرة، أن واشنطن هي من بات يشعر بأن الأمور تتطلّب تدخلا أكبر في قرار كيان الاحتلال، سواء لجهة وضع أهداف أكثر دقّة وواقعية للعملية البرية، أو لجهة بدء مفاوضات قد تنطلق من الباب الإنساني.وتابع مصاروة، وبحسب معطيات تجمّعت، يبدو أن هناك اختبارات دبلوماسية أولية، تتجاوز الهدنة الإنسانية إلى ما يلامس الحل الشامل للصراع الفلسطيني مع الاحتلال، على أساس حل الدولتين، موضحا بأنه مع بدء البحث في التفاصيل، يتبين بأن إنفاذ هدنة انسانية يحتاج لترتيبات لوجستية معقّدة، ويتطلّب وقف العمليات العسكرية.وقال "من المهم إقناع العدو بهدنة تستمر أسبوعاً على الأقل، يجري خلالها، حصر المقاومة الفلسطينية للعدد النهائي لأسرى الاحتلال لدى جميع الفصائل، وتحديد من هم على قيد الحياة ومن أُسروا أمواتاً أو قُتلوا في غارات الاحتلال على القطاع، وتمييز من ينطبق عليه صفة مدني عن العسكريين، إذ تعتبر المقاومة، بأن جنود الاحتياط ليسوا مدنيين.