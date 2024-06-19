وصول أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة عبر حدود المدورة

عمان- استقبل مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، اليوم الأربعاء، أولى طلائع الحجاج العائدين من الديار المقدسة إلى المملكة عبر مركز حدود المدورة، كما افتتح خلال الزيارة مكتب سجل خروج المركبات داخل مبنى المغادرين والذي يسهم بتسهيل الإجراءات المتبعة للمغادرين والمركبات وبدل الخدمات ويوفر الوقت والجهد، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

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وعبر حجاج بيت الله الحرام عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها دائرة الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية العاملة في المركز، وأبدوا ارتياحهم لسهولة وسرعة عمليات التفتيش والإجراءات الحدودية المختلفة.

وقال القضاة، إن هذه الزيارة تأتي بهدف الاطلاع على سير إجراءات العمل والخدمات الجمركية المقدمة للتسهيل على الحجاج والمسافرين، والوقوف المباشر على مستوى الخدمة بشكل يضمن وصولها لهم دون أي تأخير.

وأكد،أنه تم بذل كل الجهود وتسخير كافة الإمكانيات، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة في المركز، والعمل بروح الفريق الواحد؛ لتسهيل إجراءات دخول وخروج المسافرين بكل سلاسة، وتقديم أفضل الخدمات الجمركية.

وقدم عميد جمارك خالد الغنميين مدير مركز جمرك المدورة، شرحا مفصلا تحدث فيه عن الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام العائدين من أداء فريضة الحج سواء من الحجاج الأردنيين أو حجاج عرب 1948 والحجاج المصريين. وقال إنه تم اعتماد خطة عمل ترفع من جاهزية الكوادر الجمركية للتسهيل على الحجاج دون أي تأخير، مضيفا بأن الكوادر الجمركية في المركز قدمت خدماتها إلى ما يزيد عن 20 ألف مسافر عبروا من الحدود خلال الأسبوع الأخير. -(بترا)