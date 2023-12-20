الأربعاء 20 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وصول أول شاحنة مساعدات أردنية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

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أرشيفية
وصلت قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، اليوم الأربعاء، أول قافلة مساعدات إنسانية مباشرة من الأردن عبر جسر الملك حسين.
وقال وزير الاتصال الحكومي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند مبيضين، إن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرنامج الأغذية العالمي سيّرا قافلةاضافة اعلان
مساعدات إنسانية مكونة من 46 شاحنة محملة ب 750 طناً من المواد الغذائية
الأساسية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة حملتها شاحنات مدنية أردنية إلى
معبر العوجا، ومن ثم إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
واستلمت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطيينين (الأنروا)، وفريق برنامج الأغذية العالمي اللوجستي المتواجد في غزة قافلة المساعدات التي قدم برنامج الغذاء حمولة 44 شاحنة منها وقدمت الهيئة حمولة شاحنتين.
وكانت الهيئة أرسلت 824 طناً من المساعدات إلى غزة من خلال مطار العريش منذ 12 تشرين الأول الماضي، وبالتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية.
وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها شاحنات مساعدات عبر جسر الملك حسين ومن ثم عبر معبر كرم أبو سالم منذ بدء الحرب على غزة والسماح بدخول المساعدات.
وستستمر الجهود المشتركة بين الهيئة وبرنامج الأغذية لإدخال المزيد من المساعدات عبر هذا المسار.
وبدأ العمل على إدخال المساعدات عبر جسر الملك حسين وصولاً إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد اجتماع العقبة لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى غزة بتاريخ 30 تشرين الثاني 2023 والذي حضرته مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي
ماكين التي عملت أيضاً مع الولايات المتحدة على السماح بإدخال القافلة.-(بترا)
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