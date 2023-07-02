الإثنين 03 تموز 2023
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وصول عدد أضاحي العيد إلى 180 ألفا

   قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، إن عدد الأضاحي للعام الحالي وصل إلى نحو 180 ألفا، وبلغ عدد البلدية منها 60 ألفا، والرومانية 100 ألف.اضافة اعلان
وأضاف الكواليت لـ"الغد"، ان الإقبال على شراء الأضاحي العام الماضي، كان أفضل منه في العام الحالي، برغم انخفاض أسعار الأضاحي البلدية لهذا العالم، مشيرا إلى أن انخفاضها رفع الطلب عليها، فيما اقترب سعر الأضاحي الرومانية في بعض المناطق كالطفيلة ومادبا بأسعار البلدية نفسها.
وأوضح أن كميات الرومانية لهذا العيد محدودة، لان أحجامها صغيرة، لا تصلح كأضاح، في وقت جرى فيه تصدير 137 ألف أضحية قبل العيد للسعودية، آملا أن يفتح باب تصدير الأغنام من الأردن إلى دول أخرى أيضا.
هذا وكانت وزارة الزراعة، قالت في بيان لها سابقا، إن الأضاحي للموسم الحالي متوافرة، وقد بلغ عدد الأغنام المستوردة من الخارج والمخصصة للسوق 777366 رأسا، في حين وصلت أعداد البلدية المتوافرة حاليا في الأسواق 950000.
وقالت الوزارة في بيانها، إن أعداد العجول المستوردة من الخارج والمخصصة للسوق بلغت 37444 رأسا، مشيرة إلى أن احتياجات السوق المحلي من الخراف البلدية تقدر بـ200 ألف رأس، ومن الأغنام المستوردة تقدر بـ250 و300 ألف، والعجول (المحلية المستوردة) بين 15 و17 ألفا.
وأكدت الوزارة، وجود وفرة في الأضاحي بكميات تزيد على الاحتياج المحلي، وتقارب الأسعار بين المستوردة والمحلية، وهذه الوفرة والتنوع ستشكلان، توازنا واستقرارا في الأسعار حتى في حال وجود ارتفاع للصادرات.
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