السبت 01 تموز 2023
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وصول 31 حافلة على متنها ألف حاج إلى حدود المدورة

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وصول 31 حافلة على متنها ألف حاج إلى حدود المدورة
قال مدير مركز حدود المدورة، العقيد احمد السعودي، إن 31 حافلة على متنها ألف حاج من الأردنيين وحجاج عام 67 وصلت الحدود حتى الساعة 11 صباح اليوم السبت.
وأكد العقيد السعودي في تصريحات لإذاعة الأمن العام، أنه بتوجيهات من مدير الأمن العام، وضعت جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، حيث رفد المركز الحدودي بالكادر البشري المؤهل والمدرب لإنهاء جميع المعاملات بأسرع وقت ممكن توفيرا للوقت والجهد على الحجاج.اضافة اعلان
وقال إنه جرى التنسيق مع الدوريات الخارجية لترفيق حجاج 67 بدوريات من ساعة خروجهم من المركز الحدودي حتى إيصالهم الى الجسر ومغادرتهم باتجاه الأراضي الفلسطينية.
من جانبه قال نائب مدير إدارة أمن الجسور، العقيد خليل البزايعة، إنه جرى وضع جميع الخطط لتسهيل عبور الحجاج الى الأراضي الفلسطينية، وتوفير سبل الراحة للحجاج، مشيرا إلى بدء توافد حجاج 67 الى جسر الملك الحسين تباعا ، حيث من المتوقع وصول حوالي 4200 حاج على مدار عدة أيام.
من جانب آخر قال، نائب مدير حدود مطار الملكة علياء، المقدم طلال الزعبي، لإذاعة الأمن العام، إنه بناء على توجيهات مدير الأمن العام جرى مضاعفة الجهود بالتعاون التنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية العاملة في المطار، من أجل تقديم خدمة مميزه تسهل عملية استقبال الحجاج سواء كانوا أردنيين أو من باقي الجنسيات ومنذ لحظة وصولهم الى ارض المطار، حيث تم رفد مرتبات المطار بإعداد بشرية مناسبة ومؤهلة لتغطية هذا الواجب.
--(بترا)
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