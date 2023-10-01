الأحد 01 تشرين الأول 2023
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وفاة أردني وإصابة اخرين بحادث سير في السعودية

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سيارة اسعاف
قال مدير وحدة مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة بأن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، والسفارة الأردنية في الرياض، تتابع أوضاع المواطنين الأردنيين الذين تعرضوا لحادث سير مؤسف في منطقة أبو عجرم، بالقرب من مدينة طبرجل في المملكة العربية السعودية، والذي أسفر عنه وفاة شخص، وإصابة اثنين آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى طبرجل العام.اضافة اعلان

وأكد السفير القضاة بأن السفارة الأردنية بالرياض قد بدأت باتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة والمتعلقة بنقل الجثمان إلى الاْردن وبالتنسيق مع ذوي المرحوم.

وأعرب القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
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