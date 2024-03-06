وفاة وكيل من مرتبات الدوريات الخارجية إثر حادث مروري على الطريق الصحراوي

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه أثناء قيام إحدى الدوريات الخارجية بالوظيفة الرسمية على الطريق الصحراوي، فقدت إحدى مركبات الشحن السيطرة وانحرفت باتجاه الدورية مما أدى إلى حادث دهس وتصادم نتج عنه أربع إصابات وأُسعفوا جميعهم للمستشفى وما لبث الوكيل ان فارق الحياه ، وما زال الثلاثة الأخرون وجميعهم مدنيين قيد العلاج بحالة متوسطة.وأكّد الناطق الإعلامي أنه جرى ضبط سائق مركبة الشحن والمركبات الأخرى المشاركة بالحادث وبوشرت التحقيقات في الحادث .وإذ تنعى مديرية الأمن العام الوكيل نضال محمد مصطفى العمري- عليه رحمة الله- لتسأل المولى -عزَّ وجلَّ- أنْ يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم ذويه وأهله وزملاءه الصبر والسلوان وحُسن العزاء .