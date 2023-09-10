الأحد 10 أيلول 2023
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وفاتان وإصابات بحادث تصادم في السلط

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الشرطة
توفي شخصان وأصيب أربعة أخرون نتيجة حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق شارع الستين في مدينة السلط. 


وأكدت الجهات المختصة بأنه تم التعامل مع المركبات على الطريق وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادث. اضافة اعلان
حادث تصادم - (تعبيرية)

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