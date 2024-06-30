 
الأحد 30 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وفد أردني يشارك باحتفال العيد الوطني للصحافة العراقية

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جانب من الحفل نظمته نقابة الصحفيين العراقيين
بغداد- شارك وفد أردني برئاسة أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة مندوبا عن الوزير، في حفل نظمته نقابة الصحفيين العراقيين، في بغداد اليوم الأحد، بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية، وصدور أول صحيفة عراقية " الزوراء".اضافة اعلان
وحضر الحفل الذي رعاه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، شخصيات ووفود صحفية من 50 دولة عربية وأجنبية.
وأكد السوداني في كلمته في الحفل أن الصحافة المهنية الوطنية شريك أساس في بناء الدولة واستكشاف مكامن الخلل ونقل هموم الناس، مشيرا الى أن هناك منصات تسيء إلى مهنية الصحافة وتعمل على تسميم الأجواء وتضليل الرأي العام وتلحق الضرر بالصحافة الحرّة المسؤولة قبل ضررها على الدولة ومؤسساتها.
بدوره، قال رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، إن الإعلام والصحافة شريك رئيس في تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والتقدم، داعيا الصحفيين إلى التمسك بأدوارهم النبيلة والسعي لتمتين العلاقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة.
وأكد الأمين العام للاتحاد الدولى للصحفيين، انتوني بيلانجي، أن الاتحاد الدولى للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب أثبتا انهما يستطيعان العمل معا فى ظروف صعبة.
وأعلن أنه سيتم تقديم دعوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطينى، داعيا إلى دعم جهود النقابة الفلسطينية والصحفيين الفلسطينيين.
وقال نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، إن الاحتفال بعيد الصحافة العراقية يعني استعراض مسيرة حافلة للصحفيين العراقيين اتسمت بالعطاء والتميز والدفاع عن العراق ومكتسباته ومستقبله.
وضم الوفد الأردني: الزملاء رئيس لجنة الحريات في اتحاد الصحفيين العرب عبد الوهاب الزغيلات، ومن وكالة الأنباء الأردنية (بترا) علي فريحات، ورؤساء تحرير صحف "الرأي" الدكتور خالد الشقران، و "الدستور" مصطفى ريالات، و "الغد" مكرم الطراونة، ومدير عام صحيفة الأنباط حسين الجغبير، ومدير مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور . -(بترا)
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