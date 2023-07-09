الأحد 09 تموز 2023
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وفد عراقي يطلع على التجربة الأردنية المائية

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وفد عراقي يطلع على التجربة الأردنية المائية
 اطلع وفد عراقي اليوم الأحد، خلال زيارته وزارة المياه والري، بمشاركة ممثلين عن التعاون الألماني العراق، على التجربة الأردنية في إدارة المياه والصرف الصحي، وسبل تعزيز التعاون المشترك.اضافة اعلان
وقال أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق، إن الأردن يسعى لتطوير الشراكة الفاعلة مع الأشقاء في العراق بالتعاون مع جميع الجهات الدولية في هذا المجال، خاصة الاتحاد الأوروبي وألمانيا، مثمناً دور التعاون الألماني (GIZ) في تقديم الدعم لمساعدة القطاع على بناء وتعزيز القدرات في الإدارة المتكاملة لمصادر المياه.
واستعرض أبو رواق تجربة إدارة قطاع المياه في تحقيق أهداف التنمية الهادفة إلى توفير مصادر آمنة لمياه الشرب، وتحسين الواقع البيئي من خلال الإدارة الناجحة لمياه الصرف الصحي وإعادة الاستخدام.
وبين أن السلطة تعمل عبر خطط وبرامج قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، لمواجهة الضغوطات المتزايدة والتغييرات المناخية وتناقص المصادر المائية المتاحة.
وأشار إلى أن القطاع تمكن بمساعدة المجتمع الدولي من تحقيق الإنجازات وتطوير الأداء وأتمتة عدد كبير من الإجراءات واعتماد أنظمة المراقبة لمصادر المياه المختلفة، معرباً عن تقديره للجانب الألماني على دعمه للمشاريع التي نفذها.
من جهته، أكد مدير التعاون الألماني في العراق كريستيان كروف هادن، الاستفادة من التجارب الأردنية الرائدة في مختلف المجالات، مشيرا إلى زيارة الوفد لعدد من المواقع والمحطات في مختلف مناطق المملكة.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره المساعد للصرف الصحي المهندس وائل الدويري، ومدير إدارة التخطيط والإدارة بالوزارة المهندس سلطان المشاقبة، ومساعد الأمين العام للإعلام عمر سلامة، نقاش حول عدد من القضايا والتحديات وآليات مواجهتها.
--(بترا)
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