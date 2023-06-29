وفد من القيادة العامة يزور المستشفى الميداني الأردني غزة

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زار وفد عسكري من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الخميس، برئاسة مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية العميد الركن سفيان صبحي السليحات، المستشفى الميداني الأردني غزة/75 وكان في استقباله قائد القوة العقيد الركن يحيى فهمي العنيزات.واستمع الوفد إلى إيجاز قدمه العقيد الركن العنيزات، حول سير عمل المستشفى والمهام والواجبات التي يضطلع بها، وطبيعة الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية التي يقدمها، لكافة شرائح المجتمع، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة في القطاع.وفي نهاية الزيارة، التقى العميد الركن السليحات مرتبات المستشفى، ونقل لهم تحيات وتقدير ومباركة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ولجهودهم المتميزة في أداء رسالتهم الطبية والعلاجية النبيلة ودورهم الفاعل في تحقيق الأهداف المرجوة على أرض المهمة.يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني في غزة يعمل بتوجيهات ملكية سامية على مدار الساعة منذ عام 2009، ضمن سلسلة من المستشفيات العسكرية الميدانية الأردنية في العديد من دول العالم، حيث بلغ عدد مراجعيه حتى الآن ما يقارب 3 ملايين مراجع .--(بترا)