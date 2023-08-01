وفد من "الناتو" يزور الأردن لإنشاء مكتب للحلف

زايد الدخيل

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عمان- يزور الأردن في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وفد من قيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لاستكمال المحادثات الجارية مع المملكة لإنشاء مكتب للحلف في عمان، يجري من خلاله التنسيق مع دول المنطقة بشأن التعاون والشراكة بين الطرفين، وفقا لمصدر حكومي مطلع.وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن تأسيس المكتب الذي يعد الأول من نوعه في العالم العربي والمنطقة، ينبع من طبيعة العلاقات الثنائية بين الحلف والأردن بشكل خاص، إضافة إلى مشاريع التعاون بين الحلف والمملكة التي تتطلب وجود مثل هذا المكتب.وتابع المصدر "المكتب سيكون وسيلة ربط للعمل مع دول أخرى في المنطقة لاحقا". وأضاف "أن الشراكة بين الحلف ودول المنطقة تتضمن التعاون الأمني والتدريب وتعزيز وبناء القدرات، إضافة إلى مواجهة التهديدات في الإقليم.وفي هذا الإطار يقول اللواء المتقاعد فارس كريشان، إن التعاون بين الأردن والحلف بدأ من حوالى سنة 2005، وأن تمرين الأسد المتأهب العسكري جزء من هذا التعاون، الذي يستضيفه الأردن بشكل مستمر عاما بعد آخر.وبحسب كريشان، فإن دور الأردن كمركز إقليمي للحلف سيركز على التدريب، إضافة إلى مكافحة الإرهاب والأعمال الاستخباراتية، والدعم اللوجستي، وكذلك مواجهة الإشكالات الحديثة مثل الأمن السيبراني.وبالنسبة لاختيار الأردن، قال كريشان إن علاقات المملكة قوية ومستقرة مع الناتو، فضلا عن موقع الأردن الجغرافي المتميز بالإقليم وقربه من العراق وسورية وإسرائيل، والأهم إيران، خصوصا في ظل المحاور في المنطقة.من جهته، قال العميد المتقاعد حافظ الخصاونة، إن الأردن يعتبر قائدا في مكافحة الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بمحاربة تنظيم "داعش"، مؤكدا أن "توجه حلف شمال الأطلسي (الناتو) في افتتاح وتأسيس مكتب إقليمي في الأردن يعكس رغبة الحلف في تعزيز مستوى الاستثمار الذي استثمره في المنطقة، ومن الواضع جدا أنه استثمار والتزام طويل جدا ولن يتغير".وأكد الخصاونة أهمية علاقات الشراكة الإستراتيجية التي تربط الأردن وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ورغبة الجانبين الأكيدة في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين على مختلف المستويات، خاصة في ظل الدور المهم الذي يقوم به الأردن في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.وتابع أنه في عام 2016، بدأ الناتو بتطبيق مقاربة جديدة في التعاطي مع شراكاته الإقليمية تعرف ببث الاستقرار، يشدد هذا المفهوم على الحاجة إلى إرساء الاستقرار في المناطق المعنية مثل الشرق الأوسط، من خلال مساعدة الشركاء الإقليميين على تعزيز إمكاناتهم العسكرية، ومنذ ذلك الوقت، باتت هذه المقاربة المكون الأساسي لانخراط الناتو في الشرق الأوسط.