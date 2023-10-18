الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وقفة تضامنية مع غزة قرب السفارة الإسرائيلية

اعتصام قرب السفارة الإسرائيلية في الرابية - تصوير أمجد الطويل
اعتصام قرب السفارة الإسرائيلية في الرابية - تصوير أمجد الطويل

نفذ آلاف الأردنيين، مساء اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع قطاع غزة قرب السفارة الاسرائيلية بالعاصمة عمان، تنديدا "بالهجوم الإسرائيلي" على المستشفى المعمداني الذي أوقع مئات الشهداء والجرحى.اضافة اعلان

وتجمع المتظاهرون بالقرب من السفارة في عمّان حاملين الأعلام الأردنية والفلسطينية وعبروا عن غضبهم من استهداف الفلسطيينن بغزة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وشهد المكان تواجدا أمنيا كثيفا حيث سجلت عدة حالات من الإغماء من المواطنين ورجال الأمن نتيجة عمليات التدافع .
وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا في محيط ساحة مسجد الكالوتي قرب السفارة الإسرائيلية، بإغلاق السفارة وطرد السفير الإسرائيلي.

وحيا القائمون على الوقفة المقاومة الفلسطينية، موجهين عددا من الرسائل التي عبروا من خلالها عن فخرهم واعتزازهم بالإنجاز الذي حققته المقاومة الفلسطينية بعملياتها العسكرية في الأراضي المحتلة، التي أدت إلى أسر وقتل العشرات من الإسرائيليين.

وهتف المشاركون بتأييد العملية العسكرية التي أطلقتها حركة "حماس" ضد إسرائيل والقائمين عليها، من خلال عدة شعارات: "نموت وتحيا فلسطين" و"لن تركع أمة قائدها محمد" و"شعب واحد لا شعبين (الأردن وفلسطين)"، إضافة إلى العديد من الهتافات التي حيّت المقاومة.
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