وقفة حاشدة وغاضبة قرب السفارة الأميركية تنديدا بموقف واشنطن

نفذ آلاف الأردنيين وقفة احتجاجية أقيمت بعد صلاة ظهر الجمعة أمام مسجد عباد الرحمن بمنطقة الصويفية (بالقرب من السفارة الأميركية) تحت عنوان (أميركا رأس العدوان)، وذلك تنديدا بموقف الولايات المتحدة من الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الأهل في قطاع غزة.

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وطالب المشاركون الحكومة بقطع العلاقات مع أميركا، وطرد سفيرتها لدى عمان، وإلغاء كافة الاتفاقيات مع الولايات المتحدة .



وأكد المحتجون أن الولايات المتحدة شريكة رئيس في العدوان على الشعب الفلسطيني، وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن مجرم حرب كما هو رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو.