الجمعة 08 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وقفة حاشدة وغاضبة قرب السفارة الأميركية تنديدا بموقف واشنطن

489773_1_1702033104
وقفة حاشدة وغاضبة قرب السفارة الأميركية تنديدا بموقف الأخيرة

نفذ آلاف الأردنيين وقفة احتجاجية أقيمت بعد صلاة ظهر الجمعة أمام مسجد عباد الرحمن بمنطقة الصويفية (بالقرب من السفارة الأميركية) تحت عنوان (أميركا رأس العدوان)، وذلك تنديدا بموقف الولايات المتحدة من الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الأهل في قطاع غزة.

اضافة اعلان


وطالب المشاركون الحكومة بقطع العلاقات مع أميركا، وطرد سفيرتها لدى عمان، وإلغاء كافة الاتفاقيات مع الولايات المتحدة .

وأكد المحتجون أن الولايات المتحدة شريكة رئيس في العدوان على الشعب الفلسطيني، وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن مجرم حرب كما هو رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو.


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-12-08 at 2.41.10 PM

مسيرة الحسيني الحاشدة: نموت وتحيا فلسطين

منذأقل من دقيقة
WhatsApp Image 2023-12-08 at 12.01.47 AM

وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي

منذ14 ساعة
الملك-2111-1 (1)

الملك يتلقى اتصالا من بايدن ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة وحماية المدنيين

منذ17 ساعة
Untitled-1

العدوان على غزة.. مصالح الدول هي المعيار

منذ17 ساعة
جانب من مسيرة وسط عمان تنديدا بالحرب على غزة -(تصوير- أمير خليفة)

الأردنيون يتغنون بالمقاومة الفلسطينية.. ويستخدمون رموزها في كلامهم

منذ17 ساعة
وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)

5.5 % زيادة مخصصات "التربية" في موازنة العام المقبل

منذ17 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 