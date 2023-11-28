وقف إطلاق النار في غزة: مجلس الأمن والغرب أمام اختبار الحقيقة أو الفوضى العالمية

زايد الدخيل

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عمان- وسط حالة من الترقب لجلسة مجلس الأمن الدولي اليوم، وتعد الاولى منذ التوصل الى اتفاق هدنة بين الكيان الصهيوني والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى رأسها حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، تساءل مراقبون عن قدرة إصدار المجلس قرارا ينص على وقف الاحتلال لإطلاق النار عن القطاع.المجلس خرج عن صمته للمرة الأولى منذ بدأ الاحتلال حربه العدوانية على غزة، اذ دعا منذ منتصف الشهر الحالي لعقد هدن وفتح ممرات إنسانية في القطاع، كما دعا قرار أعدته دولة مالطا وأيده 12 عضوا في المجلس، مقابل امتناع 3 أعضاء عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا)، إلى هدن وفتح ممرات إنسانية واسعة النطاق وعاجلة لعدد كاف من الأيام، من أجل إفساح المجال امام إيصال المساعدة الإنسانية للمدنيين في القطاع.ويترأس وزير الخارجية الصيني وانغ يي، جلسة لمجلس الأمن بشأن الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة.المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بينن، قال إن بلاده تأمل أنه عبر رئاستها لهذا الاجتماع، القيام بدورها للمساعدة في تحقيق وقف لإطلاق النار.وأعربت الصين الأسبوع الماضي، عن ارتياحها لاتفاق الهدنة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وقد مددت الهدنة ليومين اضافيين، وفيهما أطلق سراح عشرات الأسرى في غزة من المحتلين والفلسطينيين.مراقبون رأوا، أن الولايات المتحدة الاميركية تدعم الكيان الصهيوني دائما في التصويت الى جانبه في الأمم المتحدة بأي قرار تتخذه، ولا شيء سيكون مختلفا في هذه الجلسة لمجلس الأمن الدولي، موضحين بأن تداعيات امتناع الولايات المتحدة عن التصويت ضد مشروع قرار الهدن والممرات الإنسانية في غزة منتصف الشهر، لن يغير من موقفها وتحيزها إلى جانبه.وقالوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، إنه عندما تحدث صراعات شديدة للغاية، تتقدم القوى العظمى ويتراجع دور الأمم المتحدة، معتبرين ذلك بأنه يبلور حقيقة عالم الفوضى الذي نعيش فيه، وأن الأمم المتحدة قادرة على تقديم المساعدة في حالة واحدة فقط، وهي عندما يصل الوضع إلى حد حفظ السلام.ويتطلب اعتماد أي قرار في مجلس الأمن، موافقة 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 عليه، وعدم استخدام حق النقض من جانب أي من الأعضاء الـ5 الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين).النائب السابق د. هايل ودعان الدعجة، أن الأحداث التي يشهدها العالم من وقت لآخر أثبتت ان المؤسسات والمنظمات الدولية كمجلس الأمن والجمعية العامة للامم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، والمحكمتين الدولية والجنائية، ومجلس حقوق الانسان وغيرها، بانها مجرد ادوات بيد الدول القوية، وتحديدا الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، وبما يتماشى مع مصالحها، والتي بيدها ان تجعل منها ادوات فاعلة او مهمشة، بخاصة الولايات المتحدة التي تتحكم بالمنظومة الدولية، وتسيطر عليها وتوظفها لتحقيق مصالحها ومساندة حلفائها، ما يجعل مصير العالم بيدها بطريقة تجعلها تملي عليه ارادتها وسياساتها.وأضاف، كيف لنا ان نتخيل مثلا اعتبار القرارات التي تتخذها اكثر من 190 دولة في العالم بالجمعية العامة غير ملزمة، بينما القرارات التي يتخذها مجلس الامن بوجود الدول الخمس دائمة العضوية ملزمة، حتى وإن استخدم احدها حق النقض الفيتو، ما يفسر الانتقائية والازدواجية في اداء ومواقف هذه المنظمات، الخاضعة لسيطرة الدول الكبرى ونفوذها، بصورة جعلتها تفقد مصداقيتها بعد ان باتت العدالة الدولية محل شك وتساؤل، ما يمكن اسقاطه على القضية الفلسطينية.واضاف "يلاحظ بأن هناك كثيرا من القرارات الدولية التي تتحدث عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، وانصافهم، بخاصة ما يتعلق باحقيتهم في اقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة، الا انها لا تجد طريقها الى التنفيذ، ودائما ما يضرب بها الكيان عرض الحائط، اعتمادا على دعم قوى كبرى كأميركا وبريطانيا وفرنسا".وأضاف، والحال ينطبق على المجازر والجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الغاصب في غزة بحق المدنيين من الاطفال والنساء والمسنين، وتدمير المرافق المدنية وهدمها من وحدات سكنية ومستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس وغيرها، على مرأى من دول العالم ومنظماته، لا بل وبدعم يصل حد الشراكة في هذه المجازر من دول العالم الغربي المتحضر، والتي ترفض وقف اطلاق النار، معطية الكيان الضوء الاخضر لمواصلة جرائمة الوحشية والدموية بحق المدنيين.ولفت الى ان هذه الدول التي أشبعتنا شعارات عن الإنسانية وحقوق الإنسان والطفل وتمكين المرأة والحرية والديمقراطية، ثبت بأن شعاراتها مجرد أكاذيب وفارغة ومزيفة، ما يجعل العالم عرضة للفوضى ولحالات عدم الاستقرار، بعد أن باتت أدواته من المنظمات الدولية مشلولة تماما، بصورة باتت تهدد الامن والسلام والاستقرار العالمي، والتي يفترض بانها في طليعة الاهداف التي تسعى الامم المتحدة لتحقيقها.واشار الى أن الامر الذي يجعل كثيرا من الدول، مطالبة باعادة حساباتها وتحالفاتها وعلاقاتها بطريقة تضمن عبرها اعادة تركيبة النظام الدولي، وبما يضمن تحريره من قيود الاحادية القطبية التي تمثلها الولايات المتحدة، بايجاد قوى منافسة اخرى، من شأنها التوافق على ايجاد صيغة قطبية اخرى لضمان تحقيق التوازن مع القطبية الاميركية وردعها، وبالتالي ايجاد منظمات دولية، تقوم بدورها بمهنية وعدالة، بعيدا عن الاعتبارات المصلحية التي جعلت منها مجرد هياكل.وفي هذا الاطار، يرى النائب السابق حابس الفايز، بأن أنماط العلاقات الدولية بما فيها التحالفات الرسمية وغير الرسمية، تشهد تحولات حقيقية، بينما تتفاقم تداعيات الصراعات، بسبب كثرة العوامل الفاعلة والمؤثرة فيها وتداخلها وصعوبة التحكم فيها، فضلا عن غياب إرادة الولايات المتحدة تحديدا في التعامل مع التحديات والمخاطر التي تواجه غزة حاليا.وقال الفايز، ان صراع الكبار تحت قبة مجلس الأمن بسبب أحداث غزة، صراع بين رخصة الإبادة الجماعية لغزة، ودعوات لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في القطاع.وأوضح فيما يسعى العالم لإيقاف الحرب والدمار والقتل، والمساعدة للتوصل إلى السلام في غزة، أحبطت واشنطن اكثر من مرة، الجهود الدولية باستخدامها حق الفيتو ضد قرارات لمجلس الأمن تدعو لوقف اطلاق النار وهدن إنسانية في غزة.وأضاف، اساءت الولايات المتحدة بصفتها أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس، حق استخدامها للفيتو ضد عدة قرارات، مع تمتعها بدعم قوي في المجلس، ما يعد أمرا مخيبا للآمال، في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية الحالية في غزة، وتثار فيه الشكوك بشأن صدق واشنطن في المساعدة بحل الصراع وتخفيف المأساة الإنسانية هناك.وفشل مجلس الأمن في اكثر من مناسبة بتبني مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في حرب الكيان على المقاومة الفلسطينية في غزة، بعدم الحصول على الحد الأدنى من 9 أصوات مطلوبة في المجلس المؤلف من 15 عضوا، ليضاف هذا الإخفاق إلى سلسلة محاولات فاشلة للمنظمة الدولية باتخاذ قرار ملزم، تتمخض عنه خطوات عملية تسهم بحل القضايا الشائكة في الشرق الأوسط، منذ بدء النزاع الفلسطيني مع الكيان الصهيوني.بدوره، يقول أستاذ العلوم السياسية د. هاني السرحان، إن الولايات المتحدة، لا تريد لقرارات مجلس الأمن أن تؤثر على الهجوم الصهيوني على غزة، ليثبت واقع الحال بأن غزة ليست ساحة للصراع بين الاحتلال وحركة حماس فقط، بل بين أميركا وروسيا والصين أيضا في أروقة مجلس الأمن، في ظل ازدواجيه معايير واشنطن التي تسوق نفسها في العالم، بانها راعية لحقوق الانسان ومدافعة عنها، وفي الوقت نفسه تغض الطرف عما يرتكبه الاحتلال من مجازر بحق المدنيين والابرياء في غزة.وتابع السرحان، يتعزز التقارب الصيني الروسي في الآونة الأخيرة بصورة متسارعة، وتبذل الدولتان جهودهما للعب أدوار دولية رئيسة في إيقاف العدوان الصهيوني على غزة والتوصل لوقف نهائي لاطلاق النار.وألقى السرحان باللوم على النية الأنانية للكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة في سحق الآمال العالمية بأن يضع المجلس حدا للعنف في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى ان على مجلس الأمن، الاسترشاد بمبادئ القانون الدولي، بخاصة وانه يقف في واحدة من أكثر اللحظات المحورية في تاريخه، لحظة الحقيقة، التي ستخبر الإنسانية إذا كان وجودها ذاته يحمل الشرعية دون ازدواجية في تبني المعايير الإنسانية والقانونية أم لا.