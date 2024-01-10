وقف العدوان على غزة.. هل يكمن الحل برحيل نتنياهو؟

محمد سمور الرنتيسي

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عمان - يتعمق مأزق رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يوما بعد يوم، في ظل الخسائر البشرية والمالية التي يواجهها الكيان في حربه الهمجية على قطاع غزة، ومرور المزيد من الوقت من دون تحقيق أي هدف من الأهداف المعلنة لها، وسط تساؤلات ما إذا كان رحيله عن الحكومة سيشكل فارقا في إيقاع الحرب لجهة الحد من آثارها المدمرة؟.دعوات تنحي نتنياهو الذي تظهر استطلاعات الرأي فقدان ثقة الشارع به، لا تكاد تتوقف على وقع ما يشهده الكيان من خلافات في إدارة المشهد على أعلى المستويات، وازدياد الاحتقان في الشارع الصهيوني تجاه إخفاق حكومة الحرب بتحرير الأسرى في غزة بالقوة، وإفشالها في المقابل الجهود الرامية إلى التوصل لصفقة تبادل جديدة.ولعل من أبرز وأحدث تلك الدعوات، ما جاء على لسان رئيس جهاز استخبارات الاحتلال (الموساد) السابق أفرايم هاليفي، في تصريحاته قبل يومين لصحيفة "التايمز" البريطانية، عندما قال: "إن نتنياهو فشل في إخضاع حركة حماس وينبغي أن يرحل الآن".هاليفي أكد أيضا أن "رئيس حماس في قطاع غزة يحيى السنوار ومقاتلي حماس لم يفقدوا إرادة القتال ولهذا يرفضون التفاوض"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "خسائر إسرائيل مؤلمة".وحول ذلك، يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة اليرموك، د. محمد خير الجروان: "عند النظر إلى الأزمة التي تحيط بنتنياهو، نجد أنها مرتبطة بأزمة صهيوني داخلية تعود إلى ما قبل السابع من أكتوبر، إذ كانت ملامح هذه الأزمة تتمثل في بعدين؛ الأول سياسي نتيجة المظاهرات والاحتجاجات الواسعة في إسرائيل في إطار الأزمة الدستورية التي ارتبطت بتوسيع صلاحيات الحكومة والكنيست على حساب صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا فيما يتعلق بالرقابة وتعيين القضاة".ولفت إلى أن "هذه الأزمة التي تسبب بها نتنياهو تهدف إلى تجاوز مثوله أمام القضاء مستقبلا في عدة قضايا فساد مالية".وأضاف الجروان أن البُعد الثاني اقتصادي، موضحا أنه "قبل الحرب تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصادرات الصهيونية الذي يعتمد على القطاع التكنولوجي بنسبة 68% وتراجع فائض الموازنة الصهيونية في الربع الثالث 2023 من 18 إلى 13 مليار دولار".وفي ضوء تلك المعطيات، يقول الجروان: "تعامل نتنياهو مع أحداث 7 تشرين الأول الماضي كطوق نجاة من الأزمة الداخلية، ونجح بشكل مؤقت في توحيد الداخل لمواجهة حماس، فجزء كبير من قيادته للحملة العسكرية في قطاع غزة، حمل أهدافا شخصية في محاولة الحفاظ على مستقبله السياسي وتدارك أزماته الداخلية، وهو ما جعله خاضعا بشكل كبير لليمين المتطرف داخل حكومة الحرب التي شكلها".وأكد أن "سياسات نتنياهو وجرائم الحرب التي قادها في القطاع أدت إلى تراجع الدعم الدولي الواسع الذي حصل عليه في بداية الحرب، ومع استمرار فشله في تنفيذ أهداف حملة إلى اليوم، فهو استنزف بشكل كبير دعم الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأميركية، واستنزف أيضا دعم الداخل الصهيوني بسبب قضية الأسرى وتكاليف الحرب الآنية والمستقبلية التي تشير إلى حاجة الاحتلال، حسب تقديرات أولية، من 50 إلى 60 مليار دولار لتجاوز آثار الحرب في عامي 2024-2025، وبالتالي عاد الانقسام بين النخب السياسية والأمنية بدرجة أكبر مما كانت عليه قبل الحرب".ووفق الجروان "يمكن النظر إلى تصاعد الأصوات والدعوات التي تطالب نتنياهو بالرحيل على أنها دليل على فشله وفشل الأهداف السياسية والأمنية التي وضعها، إذ أصبح جزءا من الأزمة التي يعاني منها الاحتلال، وأصبح رحيله مطلبا أساسيا لإخراج الكيان من مأزقه في غزة أمام مواطنيها وداعميها الدوليين مع تزايد الخسائر سياسا واقتصاديا وأمنيا وبشريا، كما يمكن النظر إلى أن رحيله قد يؤدي إلى تراجع دور القوى اليمينية المتطرفة في إدارة الحرب، وبالتالي تغيير مسارها نحو حل سياسي ينهي الأوضاع الكارثية للحملة الهمجية على قطاع عزة".أما الخبير الإستراتيجي عامر السبايلة، فيرى في المقابل، أن "موضوع الحرب موحِد للرؤية الصهيونية وليس مفرقا، والخلاف على شخص نتنياهو لا يعني الخلاف على الحرب بالنسبة، بدليل أن هناك كابينيت حرب".وأضاف السبايلة أن "استمرار الحرب وجبهتها، هي رؤية وزارة الدفاع والأمن القومي الصهيوني، وبالتالي حتى لو كان هناك خلاف على شخص نتنياهو وتسويقه بأنه سبب المشكلة، فهذا لا يعني أن الحرب غير مستمرة، لا سيما أنها أجندة صهيونة عامة، ومبنية على مفهوم أكبر من نتنياهو، ويتعلق بتأمين الاحتلال في ظل التهديدات التي تواجهه على مستوى الإقليم".وتطرق كذلك إلى أن نتنياهو "قد يكون ليس الخيار المفضل للتعامل معه من قبل الإدارة الأميركية، لأنها تعتقد أنه في النهاية خصم سياسي لها، وأنه حليف للجمهوريين أكثر، وسيكون معطلا لأي فكرة حل للحرب، وهي التي تحاول أن تخرج من فكرة كونها إدارة حرب، وأن تبدو صانعة سلام".ولفت إلى أن "نتنياهو يعرف كيف يتعامل مع الأزمات، وعاش خلال السنوات الأخيرة كمن يسير على حافة الهاوية، وكان يدرك دائما أنه قد يسقط، وقد سقط بالفعل لكنه عاد عبر صناديق الاقتراع"، معتبرا في الوقت ذاته عن أن الحديث عن رغبة نتنياهو بإطالة أمد الحرب بسبب مأزقه السياسي وملاحقته بقضايا فساد، "ليس منطقيا، لأن أمر الحرب أكبر من نتنياهو ويتعلق بتأمين الكيان وسعيه لإعادة رسم جغرافيا أمنية على مستوى الإقليم".وأضاف: "لو ذهب نتنياهو، ستعود دولة الاحتلال إلى عقد الجنرالات".ويتفق المحلل السياسي د. محمد القطاطشة مع ما ذهب إليه السبايلة، بالقول لـ"الغد" إن "هناك توافقا صهيونيا عاما سواء من قبل اليمين المتطرف أو اليسار، بشأن الحرب على غزة، حتى من قبل رموز المعارضة، والذهاب باتجاه الاستمرار في القضاء على حركة حماس، وحزب الله اللبناني أيضا".وأشار القطاطشة إلى أن جولة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الحالية في المنطقة، حملت تأكيدا على استمرار ودعم الولايات المتحدة لهذا الخيار.لذلك، يرى القطاطشة أن "همجية الاحتلال في حربه على غزة واستمراره في ذلك من عدمه، ليست مرتبطة بشخص نتنياهو، بل تعبر عن توافق صهيوني على مستوى صناع القرار".