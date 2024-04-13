وقف "ثريد" للإطعام.. مئات الوجبات للمارة والمحتاجين بالمجان

هديل غبّون

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عمان- في مشهد تلتحم فيه مئذنتا المسجد الحسيني الكبير الذي يعود تأسيسه إلى العام 1923، مع مبنى وقف "ثريد" الخيري بطرازه الإسلامي الذي فتح أبوابه حديثا، تتآلف الأيادي بعطاء موصول لإعداد مئات الوجبات يوميا لإطعام المارة وعابري السبيل والمحتاجين، في أحدث مشاريع الوقف الخيرية في عمّان.واتباعا لللآية الكريمة في سورة الإنسان بقول الله سبحانه وتعالى "ويُطعمون الطعام على حبّه"، تتجلى خدمة الإطعام بأبهى صورها دون شروط، في محاكاة للوقف الإبراهيمي في مدينة الخليل الذي يعود لأكثر من 900 عام، بحسب معلومات التأسيس للوقف.ويرتكز الوقف على خدمة الإطعام فقط، لمكافحة الجوع ونقص التغذية بتوزيع الوجبات الجاهزة يوميا، وفق 3 مرتكزات هي؛ تقديم الطعام بأسلوب لائق وبجودة عالية، ووفق معايير صحية صارمة، وتقديم وجبات غذائية عالية القيمة وحسب أصول الضيافة العربية.يستوحي الوقف اسم "ثريد" من التاريخ العربي والإسلامي، نسبة إلى جد الهاشميين عمرو بن مناف في مكة المكرمة، الملقب بـ"هاشم" وهو أول من هشم الخبز في مرق اللحم وجعله ثريدا، واستمرت أكلة الثريد المعروفة حتى يومنا، ولها مسميات اختلفت مثل: القرصان والثريد في الجزيرة العربية، تشريبة أو فتة في بلاد الشام، الشخشوخة والرفيسة والفتات والمثرودة في شمال أفريقيا، وفقا للقائمين على الوقف.ولا يشترط "وقف ثريد" أي بيانات شخصية من المنتفعين منه، فهو وقف خيري غير ربحي وغير حكومي، مسجل بوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية، بحسب المعلومات الموثقة على صفحته في الإنترنت.ويسعى القائمون عليه لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع وجبات غذائية تتفق مع "القيم الإنسانية"، ويعتمد في عمله على التبرعات المالية لتوفير الطعام فقط للمستفيدين، ولا تقتطع أي نسب تشغيلية من المبلغ المتبرع به، بل يستخدم كاملا لتوفير الطعام.ومن أهدافه تعزيز الوعي بمشكلة الجوع ونقص التغذية وتعزيز الجهود العالمية لحلها، وتطوير شراكات مع المنظمات الدولية والحكومات والمؤسسات الخيرية لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز الابتكار في طرق تقديم الوجبات الغذائية المتزنة والمغذية، وتوفير التدريب والتعليم للمجتمعات المستفيدة حول أهمية التغذية المتوازنة والصحية.وساهم الوقف منذ بدء عمله، بجمع تبرعات تقدر بنحو 1.7 مليون دينار لتأمين وجبات إفطار لسكان قطاع غزة بحسب تصريحات إعلامية سابقة، وتبنى مبادرات لتوفير وجبات طعام لغزة أولاها "غزة 1" بدأت في مستهل العام الحالي، إذ هدفت لتوزيع 10 آلاف وجبة خلال 100 يوم.أما مبادرة (غزة 2) المستمرة حتى الآن، فقد بدئ بها الشهر الماضي، مخصصة لشهر رمضان المبارك، وتشتمل توزيع نحو 50 ألف وجبة يوميا طيلة شهر رمضان.كما أعلن عبر منصات الوقف، عن التبرع بـ48 ألف وجبة للأهل في غزة بمبادرة "غداء العيد" بالشراكة مع ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني.ويضم مبنى الوقف الذي بني بتبرع من القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي)، مطبخا مركزيا ومستودعا، تعد فيه وجبات مغلّفة وفق معايير عالية الجودة، وبصلاحية غذائية تصل لعامين ودون إضافة مواد حافظة.ويحاكي الوقف الجديد الذي دشن بالتزامن مع انتهاء أعمال الإعمار الهاشمي الرابع للمسجد الحسيني، تكية إبراهيم الخليل في الحرم الإبراهيمي التي يعود إنشاؤها إلى زمن صلاح الدين الأيوبي والتي تعد إحدى منارات مدينة الخليل وتعد إحدى أقدم التكايا في العالم، وتقدّر مصادر تاريخية أنها أسست في العام 1279، وتعرف أيضا في مدينة الخليل باسم "الزاوية".