 
الجمعة 28 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ولي العهد.. شخصية قيادية قريبة من الشعب وتنفرد برؤية ثاقبة

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ولي العهد يتبادل الحديث مع نشمية أردنية
عمان - يحتفي الأردنيون اليوم، الثامن والعشرين من حزيران (يونيو)، بعيد ميلاد ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، الذي يتمتع بشخصية قيادية تتفرد بعمقها ورؤيتها الثاقبة، وقربها من الشعب، إذ يحرص سموه على الوجود في المحافل المحلية والدولية، بحيث أسهمت قوة حضوره في هذه المحافل، بأن يصبح مصدر إلهام للشباب، وقدوة تمتلك الحكمة والحنكة في إدارة المهام والعلاقات وتوجيه الشباب إلى آفاق عمل مبتكرة وحيوية، ترتقي بوعيهم ومهاراتهم ومعارفهم.اضافة اعلان
يحمل ولي العهد طموحات الشباب الأردنيين وأحلامهم وتوقهم للتغيير والنجاح دون كلل، ويعمل بدأب على تحقيق مسارات للارتقاء بهذه الطموحات، ففي العام 2017، ترأس ولي العهد جلسة نقاش مفتوحة في مجلس الأمن الدولي حول دور الشباب في مكافحة التطرف العنيف وتعزيز السلام، فكان الأصغر سنا ممن ترأسوا مجلس الأمن في تاريخ الأمم المتحدة، وفي الجلسة تجلت رؤية سموه العميقة والفريدة، التي جعلت هذه الجلسة، واحدة من الجلسات التاريخية في تاريخ المنظمة الاممية، لما أثارته من قضايا مسيسة بالأجيال، وحمياتهم وترقية وعيهم بالحوار والسلم المجتمعي والمعرفة.
ولا ينفك ولي العهد عن مرافقة جلالة الملك عبدالله الثاني في غالبية الاجتماعات والزيارات الدولية والإقليمية، مطلعاً على كل ما يدور في العالم، إذ يحرص سموه على الوجود في الفعاليات المحلية، سواء المتعلقة بالتطوع بين الشباب، أو مجالات الخدمة المجتمعية، أو في المؤتمرات العلمية والتكنولوجية، أو عن طريق منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك، يُظهر سمو ولي العهد تفاعله الرياضي، والذي بات محط اهتمام الشباب الأردني ووجوده في هذا المجال مناسبة "فرح دائمة" لهم، ومحفظا لهم أيضا على الإنجاز والتفوق.
مشاهد كثيرة تبادلها الأردنيون مع ولي عهدهم "المحبوب"، بخاصة في وقوفه إلى جانب المبدعين والموهوبين، ولتبنيه قضايا الشباب، وهذا بدوره جعل سموه الأقرب إليهم، فحماسه مع كل هدف يحققه المنتخب الوطني في كرة القدم، وجلوسه بين صفوف الجماهير، يشعر الأردنيين بقربه منهم، وهو ما يتجلى كذلك في وجود سموه الدائم في الاحتفالات والمناسبات الوطنية، وتزيين كتفيه بـ"الشماغ الأردني"، ما جعل هذه الصورة العفوية تتجلى في خلق حالة من التفاعل والدفء بين أميرهم الأمين وبينهم.
يُظهر الشباب الأردني تفاعلا كبيرا لحضور سمو ولي العهد بينهم، ويستشعرون دفء تواصله معهم، لقربه منهم، ولانهماكه بتحقيق تطلعاتهم، وقد أتاحت مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بسموه، بأن يكون قريباً من تلك اللحظات الجميلة التي يشاركها مع الجميع، سواء في مناسباته الخاصة أو العامة.
في مناسبة زواج سمو ولي العهد، كشفت العديد من التفاصيل واللحظات عن أواصر القرب بين الأمير الأمين وشعبه، إذ حرص سموه على مشاركة الأردنيين فرحته عبر وجوده بينهم، وزيارته لإحدى سيدات إربد، وقبوله لهديتها التي قدمتها له وهي عبارة عن شماغ، إلى جوانب مواقف ومحطات إنسانية عايشها سمو ولي العهد بين أفراد الشعب، لتقدم صورة معبرة عن مشاعر القرب والمحبة التي يتبادلها سمو ولي العهد مع شعبه، وهو ما رأينا الملايين حول العالم، وهو يتبادل لقطات سموه بين أفراد شعبه ومعهم، وحديثهم عنها على نحو ودي يشيد بهذه المحبة التي خلقتها علاقة سوية عالية المعاني، بين الأمير والشعب.
وفي هذا النطاق، تتجلى أقوال سمو ولي العهد بإظهار مدى اهتمامه وإيمانه بدور الشباب الأردني وشباب العالم فها هو يقول "أمامنا اليوم أكبر جيل شاب عرفه التاريخ، وأكبر فرصة لبناء وتمكين مجتمعات، قانونها العقل، ودستورها الأخلاق، ومبادؤها السلام والمساواة، الاحترام والحوار، العيش المشترك وتقبل الاختلاف، فتلك هي أسس إنسانيتنا المشتركة". هذه الكلمات ليست إلا رسائل للعالم وللشباب عن الإيمان بقدرتهم على التغيير نحو الأفضل.
عدا عن ذلك، لم يتوان الحسين عن توجيه خطابه بشكل خاص إلى الشباب الأردني في كل وقت وحين. ومن أقوال سموه التي ما يزال الشباب يتغنون بها ويستلهمون منها الأفكار والريادة والمضي نحو الأفضل مناجل الوطن، قوله خلال اجتماعه بمجموعة من الشباب في جامعة الحسين بن طلال "أعرف شباب بلدي جيدًا، فنحن لن نرضى للأردن أن يقف مكانه، وجيلنا هو الذي سيغير مجرى الأمور. تحقيق رؤية المستقبل ليست مسؤوليته لوحده، والتاريخ سيسجل لنا بأنه لا همة تضاهي همة الأردنيين. علينا أن نعزز في شبابنا قيم التغيير والتجديد وقيم حرية الاختيار والإبداع، وهذا ما علمني إياه والدي، سيدنا الملك عبد الله الثاني".
لم يقف الأمر عند العلاقة الراقية بين سمو ولي العهد والشعب، بل تجسد رؤى سموه بالدفع نحو إنشاء مؤسسة ولي العهد ذات البعد التطوعي، إذ تغطي مناحي العمل التطوعي كافة في الأردن، ولها حضور في مناطق المملكة كافة، وتُعنى بتطوير طموحات الشباب الأردني بشأن القدرات التطوعية والريادية، وقد انطلقت في العام 2015، وتتبلور صورتها بـ"تجسيد رؤية ولي العهد بأهمية دعم الشباب في الأردن وتطوير قدراتهم، وتعزيز الميزات التنافسية لديهم، بالإضافة إلى توفير الفرص وجميع الوسائل التي من شأنها أن تحقق هذه الرؤية السامية، وتشجيع الشباب على التعلم وتنمية المهارات الريادية لديهم".
وتعمل المؤسسة التي استفاد من خدماتها عشرات الآلاف من الشباب الأردني على مدى السنوات السابقة، على إطلاق برامج وطنية تستهدف الشباب في المملكة ومن مختلف الفئات العمرية، وتشتمل على برامج في مجالات القيادة والريادة والتعليم المهني والتقني والتدريب والتطوع، وتمكين التشبيك والتواصل بين الشباب وجهات متعددة لبناء خبراتهم ومستقبلهم الذي يطمحون إليه، كما تُعنى بالمبادرات والخدمات الشبابية لتصل إلى المحافظات كافة، ما يتيح إدماج مختلف الفئات العمرية في بوتقة واحدة، بهدف تعزيز مصلحة الوطن والمجتمع.
"مجتمعنا مجتمع فتي"، إذ يؤكد اختصاصي علم الاجتماع د. محمد جريبيع، أن من يتابع تطور شخصية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، يلاحظ بوضوح مكانته الاستثنائية بين أفراد الشعب، وقد تجسدت ملامح هذه المكانة في نطاق مسيرته، خاصة وأن سموه يوجه اهتماما كبيرا لدعم الشباب، ويؤمن بقوة بهم وبفعالياتهم عبر مبادراته المتجددة، واستلامه للعديد من الملفات المهمة والحيوية التي تعنيهم مباشرة، أكانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
تتفرد شخصية سمو الأمير الحسين بين عبدالله الثاني، بالبساطة والعفوية والقرب من الشعب بجميع أطيافه، وهذه جزئية مهمة يفتقدها العديد من المسؤولين والحكام في العالم، فقد حظي بمكانة عالية في قلوب الأردنيين، وأبرز ما ميز هذه المكانة، هو تواصله الكبير مع الشعب.
ويؤكد جريبيع، أن شخصية سمور ولي العهد، تمثل شباب الأردن بثقافتهم وهويتهم، عبر طريقة حديثه، وهو ما ينعكس في البوح بآماله وطموحاته التي يعبر عنها بجلاء.
يعزز جريبيع هذا الحديث بقوله: "الأمير الحسين استطاع أن يحظى بمكانة مرموقة جدًا في فترة قصيرة جدًا، وشعر كل مواطن بأن أي احتفالية خاصة بسموه تمثل كل بيت أردني". 
وبالتالي، تمثل هذه الشخصية الأردنية الفريدة نموذجًا يتمتع بذكاء اجتماعي وسياسي عال.
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