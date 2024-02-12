ولي العهد للنشامى: لقد تُوّجتم على عروش قلوبنا

نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، فيديو قصير على حسابه في موقع “إنستغرام”، يظهر لحظات تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم، في مباراته النهائية أمام نظيره القطري، ضمن بطولة كأس آسيا.

وأرفق ولي العهد المقطع بتعليق قال فيه: “لقد تُوّجتم على عروش قلوبنا… النشمي يبقى نشمياً.. وعنوان مراسم التكريم الحقيقية محبة الجماهير لكم.. أنتم منا ونحن منكم.. لاعبو منتخبنا يجسدون هويتنا الأردنية التي لطالما تميّزت بالعزة وحب الخير للأشقاء العرب وللعالم.. أنتم يا رفاق كهذا الوطن تُحارِبون وتسعون لتحقيق المجد.. بالرغم من الإمكانيات المحدودة إلا أنكم أصبحتم محط أنظار العالم بهذا الأداء البطولي.. أنتم تماماً كالأردن، أنتم فخرنا وعزنا.. مشاعر الفرح والحزن قد تختلط في آنٍ واحد، ولكن حب الأردن هو الثابت”.

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