الجمعة 11 آب 2023
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ولي العهد من معان يشكر الأردنيين على مشاعرهم الصادقة بمشاركتهم الفرح بزفافه

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ولي العهد من معان يشكر الأردنيين على مشاعرهم الصادقة بمشاركتهم الفرح بزفافه
معان 10 آب(بترا)- حيا سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأهل في معان، وقدم شكره لجميع الأردنيين على مشاعرهم الصادقة بمشاركتهم الفرح في زفافه.اضافة اعلان
وأشاد سمو ولي العهد خلال لقائه وجهاء وممثلين عن محافظة معان، اليوم الخميس، بالمواقف المشرفة لمعان وأهلها على مدى التاريخ في خدمة الوطن.
وقال سموه إن قصر الملك المؤسس الذي نجتمع به اليوم في معان مكان يحمل رمزية كبيرة لدى الأردنيين، فهو من أهم محطات الثورة العربية الكبرى، ومنه انطلقت رحلة تأسيس الدولة.
وأكد سمو ولي العهد أن قصر الملك المؤسس جزء من موروثنا وواجبنا الحفاظ عليه، لافتا إلى أنه سيتابع مشروع إعادة تأهيله ليكون محطة رئيسية على الخارطة السياحية بالمدينة.
وفي معرض حديثه عن الموقع الجغرافي المهم لمعان، أشار سموه إلى دور أهل معان المقدر في استقبال أفواج حجاج بيت الله الحرام في أثناء طريقهم للديار المقدسة.
ورحب الحضور بزيارة سمو ولي العهد، مقدرين النهج التواصلي لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني مع أبناء الوطن وبناته في شتى مواقعهم.
وثمن متحدثون حرص جلالة الملك على متابعة تنفيذ مسارات التحديث الشامل، ومواقفه تجاه القضايا العربية والإسلامية.
وتحدث عدد من الحضور عن أهمية مشروع إعادة تأهيل قصر الملك المؤسس في معان، ومبادرة رفاق السلاح المخصصة للمتقاعدين العسكريين، وتعزيز الانضمام إلى الأحزاب لتحقيق الإصلاحات في مختلف المجالات.
كما عرضوا جملة من المطالب منها إيجاد حلول لمشكلة شح المياه في المحافظة، وجذب الاستثمارات للتخفيف من صفوف البطالة بين الشباب، وإيلاء مزيد من الاهتمام في قطاع الزراعة.
--(بترا)
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