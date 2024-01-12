ولي العهد يبحث فرص التعاون في الاستثمار مع قادة أعمال سنغافوريين

التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الجمعة، في سنغافورة، قادة أعمال من كبرى الشركات والمؤسسات السنغافورية.

وبحث سمو ولي العهد مع الحضور، فرص التعاون في الاستثمار بين الأردن وسنغافورة، لتحقيق التكامل والازدهار بين البلدين.

وأشار سموه في حديثه إلى مواطن القوة والفرص المتوفرة بالأردن، الذي يتمتع برأس مال بشري وقوى عاملة متفوقة في المجالات التكنولوجية والهندسية، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي للمملكة وإمكانية الوصول إلى قاعدة مستهلكين تضم 1.6 مليار شخص من خلال اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة.

وأوضح سمو ولي العهد أن الأردن حقق تميزا في مجال الطاقة، بخاصة أن تغطية الكهرباء في الأردن بلغت نسبة 100 بالمئة، أكثر من ربعها من الطاقة الخضراء.

كما وأشار سموه إلى توفر البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا الذكية في الأردن، ضمن بيئة اقتصادية آمنة مع استقرار سياسي ومالي قوي، إضافة إلى تراث الأردن الثقافي الغني بالمواقع التاريخية الشهيرة والمميزة والذي يجذب ملايين السياح.

وتبادل سموه الحديث مع الحضور حول فرص التعاون في مجالات التطوير العقاري، وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، والتعدين والطاقة، والمنشآت السياحية، وإدارة الاحتياطات النقدية والصناديق الاستثمارية، والخدمات المصرفية الرقمية، والشحن والخدمات اللوجستية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفير الأردني في سنغافورة سامر النبر، ومدير مكتب سمو ولي العهد الدكتور زيد البقاعين.--(بترا)

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