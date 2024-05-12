الأحد 12 أيار 2024
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ولي العهد يتابع سير العمل في مشاريع واستراتيجية سلطة منطقة العقبة

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ولي العهد يتابع سير العمل في مشاريع واستراتيجية سلطة منطقة العقبة

 تابع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، اليوم الأحد، سير العمل في مشاريع واستراتيجية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المستهدفة تجويد الخدمات المقدمة، وتعزيز البيئة الاستثمارية، والارتقاء بالواقع السياحي.

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كما اطلع سمو ولي العهد، خلال اجتماع عُقد في سلطة منطقة العقبة، على أجندة الفعاليات الترفيهية التي ستشهدها العقبة خلال الفترة المقبلة.


وأكد سموه ضرورة التركيز على برامج التدريب والتعليم وتطوير المهارات للشباب، بما يسهم في تأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.


وحضر الاجتماع رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف الفايز وأعضاء المجلس، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين. - بترا

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