ولي العهد يحيي ليلة القدر في مسجد محمد زيد الدجاني

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عمان-الغد- أحيا سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مساء اليوم السبت، ليلة القدر المباركة، في مسجد محمد زيد الدجاني.وشارك سموه، جموع المصلين أداء صلاة العشاء والتراويح.