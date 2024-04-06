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الغد الأردني
السبت 06 نيسان 2024
11:04 م
ولي العهد يحيي ليلة القدر في مسجد محمد زيد الدجاني
ولي العهد يحيي ليلة القدر في مسجد محمد زيد الدجاني
عمان-الغد- أحيا سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مساء اليوم السبت، ليلة القدر المباركة، في مسجد محمد زيد الدجاني.
وشارك سموه، جموع المصلين أداء صلاة العشاء والتراويح.
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