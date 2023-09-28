الخميس 28 أيلول 2023
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ولي العهد يرعى حفل ختام مهرجان الأردن لسباقات الهجن والشعر النبطي

تصوير : أمير خليفة
ولي العهد يرعى حفل ختام مهرجان الأردن لسباقات الهجن

رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، حفل ختام مهرجان الأردن لسباقات الهجن والشعر النبطي في نسخته الثالثة، الذي أقيم على مضمار الشيخ زايد لسباقات الهجن بمنطقة الديسة جنوبي المملكة.

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وأكد رئيس لجنة رياضة الهجن الأردنية علي المسامرة في كلمة له، أهمية المهرجان الثقافية والسياحية التنموية، مشيرا إلى دور مجالس الشعر والأدب التي تقام ضمن فعالياته في الحفاظ على التراث والعادات والتقاليد الأردنية الأصيلة.


وتابع سموه الشوطين الختاميين للسباق، وسلم الجوائز لمالكي الهجن الحاصلين على أول 20 مركزا في السباق الآلي، والأول على السباق البشري (الهجانة)، ومالك أجمل إبل.


كما سلم سمو ولي العهد الجوائز للحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة الشعر النبطي، التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الثقافة.


وشاهد سموه عرضا مرئيا يلخص فعاليات اليوم الأول والثاني من المهرجان.
وحضر الحفل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا، ووزير الشباب محمد سلامة النابلسي، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة.


كما حضره سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في عمان الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وعدد من الدبلوماسيين والضيوف من دول عربية شقيقة.
--(بترا)

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