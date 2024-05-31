 
السبت 01 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ولي العهد يرعى "منتدى تواصل 2024"

سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد
سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد
عمان - تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، تنطلق اليوم فعاليات "منتدى تواصل 2024" في نسخته الثانية.
وسيتم بث فعاليات المنتدى الذي يستمر على مدار يوم كامل مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وقنوات التلفزيون، ومن خلال مكاتب المؤسسة في المحافظات، ليتسنى للجميع متابعة الحوارات البناءة التي ستجمع نخبة من صناع القرار والشباب والشابات حول عدد من القضايا الوطنية.اضافة اعلان
ويهدف "تواصل" إلى إنشاء بيئة تفاعلية تتيح تبادل الأفكار والرؤى حول القضايا الوطنية بما يتوافق واهتمامات المجتمع الأردني وتطلعات شبابه، بحيث لا يقتصر دوره فقط على تحليل التحديات والمشكلات بمشاركة الأطراف الرسمية والخاصة والمدنية، بل ليشكل قناة فاعلة لأصوات الشباب والجمهور، ويعزز من مشاركتهم في صناعة القرار.
كما يسعى المنتدى إلى نشر روح الإيجابية والتفاؤل، وتشجيع الحوار البناء كأداة أساسية لتمكين المجتمع وتطويره، بالإضافة إلى استكشاف الفرص المتاحة في مختلف المجالات، وتوظيف الابتكار لإيجاد حلول مستدامة تسهم في معالجة التحديات الوطنية.-(بترا)
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