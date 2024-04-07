الإثنين 08 نيسان 2024
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ولي العهد يشارك مرتبات قيادة أمن إقليم العاصمة مأدبة الإفطار

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ولي العهد يشارك مرتبات قيادة أمن إقليم العاصمة مأدبة الإفطار
عمان- شارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، مرتبات قيادة أمن إقليم العاصمة، مأدبة الإفطار.
وأدى سموه والحضور صلاة المغرب جماعة. -(بترا)اضافة اعلان
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