ولي العهد يشارك مرتبات قيادة أمن إقليم العاصمة مأدبة الإفطار

اضافة اعلان

عمان- شارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، مرتبات قيادة أمن إقليم العاصمة، مأدبة الإفطار.وأدى سموه والحضور صلاة المغرب جماعة. -(بترا)