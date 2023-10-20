ولي العهد يشرف على تجهيز طائرة إغاثة مغادرة للأهل في غزة

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أشرف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الجمعة، على تجهيز طائرة أردنية تحمل مساعدات إنسانية ومواد إغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة.وودع سموه في مطار ماركا العسكري طاقم الطائرة المتوجهة إلى مطار العريش في مصر لإيصالها إلى قطاع غزة، مبينا أن هذه المساعدات تعبر عن الدعم الصادق من جميع الأردنيين إلى الأشقاء في فلسطين.وأكد سمو ولي العهد، بحضور سمو الأمير راشد بن الحسن، رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أن ما يقوم به الأردن تجاه فلسطين الشقيقة نابع من إيمان عميق وراسخ بالإخوة المبنية على أخلاقيات ومبادئ متجذرة.وأضاف سموه أن مصير الشعب الفلسطيني أن يعيش على أرضه بسلام وينال حقوقه في دولته، مهما طالهم الظلم.وحذر سمو ولي العهد من سياسة العقاب التي تنتهجها إسرائيل في حربها على غزة، وقال إن اتباع سياسية استهداف المدنيين الآمنين وحصارهم يخرق القانون الدولي.واعتبر سمو ولي العهد أن قطع المياه والدواء والغذاء والكهرباء لا يستخدم ورقة ضغط وهذا غير مقبول وغير إنساني.وتسند للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مهمة تسيير المساعدات وتجهيزها.وحضر الوداع أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي.