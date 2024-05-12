ولي العهد يطلع على خطط شركة تطوير العقبة ومشاريعها المستقبلية

اطلع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأحد، على خطط شركة تطوير العقبة ومشاريعها المستقبلية، الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في مدينة العقبة.

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ولفت سموه، خلال اجتماع عُقد بمقر الشركة، إلى أهمية تقديم التسهيلات للمستثمرين، وتعزيز البيئة الاستثمارية في العقبة.



واستمع سمو ولي العهد إلى شرح من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي حول خطط الشركة ومشاريعها الرئيسية خلال الفترة المقبلة.



وحضر الاجتماع رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ورئيس مجلس إدارة شركة تطوير العقبة نايف الفايز، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، ومدير مكتب سمو ولي العهد الدكتور زيد البقاعين. -(بترا)