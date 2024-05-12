الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ولي العهد يطلع على خطط شركة تطوير العقبة ومشاريعها المستقبلية

ولي العهد يطلع على خطط شركة تطوير العقبة ومشاريعها المستقبلية
ولي العهد يطلع على خطط شركة تطوير العقبة ومشاريعها المستقبلية

اطلع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأحد، على خطط شركة تطوير العقبة ومشاريعها المستقبلية، الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في مدينة العقبة.

اضافة اعلان
ولفت سموه، خلال اجتماع عُقد بمقر الشركة، إلى أهمية تقديم التسهيلات للمستثمرين، وتعزيز البيئة الاستثمارية في العقبة.


واستمع سمو ولي العهد إلى شرح من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي حول خطط الشركة ومشاريعها الرئيسية خلال الفترة المقبلة.


وحضر الاجتماع رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ورئيس مجلس إدارة شركة تطوير العقبة نايف الفايز، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، ومدير مكتب سمو ولي العهد الدكتور زيد البقاعين. -(بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
3

ولي العهد يتابع سير العمل في مشاريع واستراتيجية سلطة منطقة العقبة

منذ2 ساعة
اقرأ أيضا
Untitled

اتحاد العمال يعقد اجتماعا مع وفد من منظمة العمل الدولية

منذ1 ساعة
الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود

الملك يعزي هاتفيا رئيس دولة الإمارات بوفاة الشيخ هزاع آل نهيان

منذ2 ساعة
3

ولي العهد يتابع سير العمل في مشاريع واستراتيجية سلطة منطقة العقبة

منذ2 ساعة
Untitled-1

"تحضيري القمة" يبحث التكامل الاقتصادي بين الدول العربية ورفع التعاون بينها

منذ24 ساعة
مبنى مجمع النقابات المهنية - (أرشيفية)

أطباء القطاع الخاص يمهلون مجلس النقابة شهرا لإقرار لائحة الأجور 2021

منذ24 ساعة
1715447810588670600

تربويون يؤكدون صحة إجراءات حرمان طلبة التوجيهي بسبب الغياب

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

قراءة المستقبل في ضوء تحديات الحاضر

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

التباكي على الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

حل العودتين (4)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

المراجعة الأولى للصندوق

سلامة الدرعاوي |اليوم

الدلالات الحقوقية في لقاء الملكة رانيا

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

دولة الرئيس وعطلة الخميس

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات |11 أيار 2024
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات |11 أيار 2024
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات |11 أيار 2024
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات |10 أيار 2024
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات |07 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

النمرة غلط

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy
 
 