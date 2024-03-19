الثلاثاء 19 آذار 2024
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ولي العهد يقيم مأدبة إفطار لشباب وشابات برنامج “خطى الحسين”

ولي العهد يقيم مأدبة إفطار لشباب وشابات برنامج “خطى الحسين”
ولي العهد يقيم مأدبة إفطار لشباب وشابات برنامج “خطى الحسين”

أقام سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، مأدبة إفطار للفوج الثالث من شباب وشابات برنامج "خطى الحسين"، المخصص لبناء القيادات الشبابية.

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وبين سمو ولي العهد، خلال المأدبة، أن المنخرطين في برنامج خطى الحسين شركاء في بناء المستقبل، مؤكدا أهمية تطبيق المهارات المكتسبة في مجالات تخصصهم على أرض الواقع بعد التخرج.


ويهدف برنامج خطى الحسين، وهو أحد برامج مؤسسة ولي العهد إلى توفير فرص نوعية تعزز من الميزة التنافسية للشباب والشابات في جميع محافظات المملكة، إضافة إلى تطوير مهاراتهم. -(بترا)



 

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