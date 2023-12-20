يحاولون قتل عين الحقيقة.. شهادات مؤثرة من صحفيي غزة لـ"الغد"

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لا يمكن وصف الشهادات التي قدمها صحفيون من غزة لـ"الغد" عن أبشع حرب عرفها العصر الحديث، ولا عن الظروف التي يعايشونها وزملاؤهم وأقاربهم يستشهدون أو يجرحون أو ينزحون."الوضع في غزة لا يستوعبه العقل"، كما يعبر الزملاء عماد عيد، عبد الله مقداد وخولة الخالدي، في شهادات حية لهم لنقل جزء يسير فقط مما يجري من حرب إبادة جماعية تشن على الأهل والأحباب في القطاع."التحرك يجلب لك الموت"ويرى مدير مكتب وكالة "معا" في غزة، عماد عيد، أن "العمل في قطاع غزة في ظل الحرب محفوف بالمخاطر بل هو عين الخطر".ويضيف عيد في تصريح لـ"الغد" أن "التحرك يجلب لك الموت والبقاء في مكانك لا يجلب لك الأمن، فكل الأماكن مستهدفة. مكتبي قصف في أول أيام الحرب.. دمرت البناية التي يسكن فيها أهلي، نزحت إلى رفح مع اشتداد القصف على حي تل الهوا حيث أسكن وبعد أيام دمر الاحتلال منزلي ضمن تدمير الحي".ويتابع ساردا بعضا مما جرى معه: "مكثت في مدينة غزة 35 يوما تحت القصف والغارات والاجتياحات أمام بوابة مشفى الشفاء الذي تعرض للقصف عدة مرات وأنا فيه وخرجت مع كثير من الزملاء إثر ذلك بعد أن قصف الاحتلال خيمة الصحفيين وسط المشفى".ويردف: "خرجت مشيا على الأقدام لا أحمل سوى قطعتين من الملابس وحتى الكاميرا قمت بتهريبها، مشيت بين جنود الاحتلال مع الآف النازحين في مشهد يعيد لنا ما تحدث به والدي عن نكبة العام 48 وكأن التاريخ يعيد نفسه"."توجهت إلى مشفى ناصر لإكمال عملي ومكثت في خيمة لـ 25 يوما هناك، نجحت خلالها في رؤية أولادي مرتين، وأخيرا انتقلت إلى خيمة أمام المشفى الكويتي برفح بعد أن اقتربت الدبابات من مشفى ناصر".ويوضح أنه "بعدما وصلت لرفح بثلاثة أيام تقريبا فوجئت باستشهاد شقيقتي وزوجها وأبنائها وأحفادها وأنا أمام المشفى ورغم ذلك سنواصل العمل بلا توقف لأنه واجبنا في الدفاع عن شعبنا".ويؤكد الإعلامي الغزي أنه عندما يستشهد أكثر من 97 من زملائه ويصاب العشرات، وعندما يقتل الاحتلال عائلات الصحفيين فهو يريد بذلك "قتل عين الحقيقة".وشدد على أن "ما ينقله الإعلام الفلسطني لا يصل إلى عشرة بالمائة من الجرائم المرتكبة وهي بمعظمها تنقل بالبث المباشر"."تجربة مرة"من جهته، يقول مراسل تلفزيون العربي في غزة عبد الله مقداد، إن تغطية هذه الحرب تختلف عن أي حرب أو مواجهة سابقة شهدها قطاع غزة مع الاحتلال.ويضيف مقداد لـ"الغد" أنه قام بتغطية الحروب على غزة منذ العام 2008 ولغاية اليوم وكان هذا العدوان مختلفا بكل شيء.وفسر ذلك بأنه في حرب 2023، كل شيء مباح ومستباح من قبل الجيش الإسرائيلي الذي لم يعرف أي شكل من أشكال الخطوط الحمراء ولم يفرق بين أي مؤسسة صحية أو تعليمية أو دينية وكذلك استهداف منظمات دولية عاملة في القطاع.واعتبر أنها تجربة مرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فلا يوجد صحفي في القطاع لم يتأذ من هذه الحرب.ويتابع: "بيتي قصف ونجت عائلتي من الموت المحقق، استمرت المسيرة بتغطيتي للأخبار رغم أن عائلتي أصبحت نازحة وأصبح جل اهتمامي بمصيرها".وبين أن "رحلة النزوح كانت صعبة، فقدنا الكثير من الأقارب والزملاء"، مردفا: "كل يوم هنالك قصة وحكاية في هذه الحرب ولذلك فهي تجربة مختلفة لم نعد قادرين على إحصاء أعداد الجرحى والشهداء لقد عانينا كوسط صحفي وضعنا صعب جدا".وأكد أن استهداف الصحفيين في غزة "ممنهج والدليل على ذلك أن كثيرا من زملائنا استهدفوا رغم وجود إشارات تؤكد أنهم صحفيون".واعتبر أن "غياب الملاحقة شجع الجيش الصهيوني على ارتكاب هذه الجرائم"."كمية القهر والحزن لا توصف"وعن تجربتها تقول خولة الخالدي وهي مراسلة صحفية من غزة: "لست في وارد إعطاء معلومات أو أكون حيادية لكن إحنا اليوم لسنا مجرد صحفيين بل بشر استنزفنا وتعرضنا لظروف لا يستوعبها العقل البشري".وتضيف الخالدي لـ"الغد": "هجرنا مرة ومرتين وثلاثة وفقدنا مقدراتنا وممتلكاتنا، والحياة الكريمة التي كنا نعيشا فقدانها بلمح البصر".وتتابع: "الجرائم تزداد وأعداد الشهداء من الصحفيين كذلك".وتصف الحال المأساوي في غزة: "عائلات بالعشرات تعيش بغرفة واحدة، لا طعام لا شراب أو دواء. نفسياتنا ومعنوياتنا مدمرة. نومنا مرتاحين ودفيانين صار من رفاهيات الحياة. ما عنا وقت حتى نحزن".وتردف: "كمية القهر والحزن لا توصف رغم محاولة ظهورنا أمام الكاميرات أقوياء. لا بل نحن منهارون تماما، طاقتنا تستنزف لم نتخيل يوما أن نعيش هذه الظروف".وحول تعمد استهداف الصحفيين اعتبرت الخالدي أن "الاحتلال معني بتغييب القضية الفلسطينية وأكبر دليل استهدافه كل شيء".لكنها عادت واستطردت: "روايتنا كانت الأقوى والأصدق كشفنا زيف روايته". وختمت قائلة: "نحن له بالمرصاد حتى لو كانت أرواحنا الثمن".