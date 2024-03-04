الإثنين 04 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

يدفعون ثمن استبدالهم الدول بالتنظيمات المسلحة

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أحد التنظيمات المسلحة في ليبيا
لا شك بأن حالة الضعف التي تمر بها الدول العربية والإسلامية جعلت منها صيدا سهلا وثمينا لأعدائها وخصومها الذين استثمروا هذا الحالة جيدا في تمرير أجنداتهم وتحقيق أهدافهم التي جاءت ترجمة لمخططاتهم ومؤامراتهم في ظل وجود بيئة مناسبة لتنفيذها، جعلت العديد من الدول ذات الخلفية الاستعمارية تستغل هذه الفرصة التاريخية والثمينة في تحقيق أطماعها ومصالحها في منطقتنا ودعم الكيان الإسرائيلي وحفظ أمنه وضمان تفوقه، كالولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية (وروسيا). وكان اللافت في سياسة هذه الدول للوصول إلى مبتغاها، إشاعة الفوضى والاضطرابات والحروب في الدول المستهدفة، بطريقة قادت إلى وقوع حروب داخلية بين مكوناتها .. من جيش وقوات أمنية وتنظيمات سياسية وشعبية وطائفية وغيرها، فتحت المجال لتدخلات إقليمية تحديدا على شكل تنظيمات مسلحة، وأحيانا الدفع بدول المنطقة نفسها للتدخل بشؤون دول أخرى مجاورة (حروب بالوكالة)، وبث الدمار والفوضى والخراب بها لحساب أطراف دولية لها مصلحة في أثارة مثل هذه الأجواء العدائية في المنطقة، وبما يصب في مصلحتها وتوسيع نفوذها.اضافة اعلان
إلا ان حالة الضعف هذه.. التي تعاني منها دول المنطقة، شكلت ما يشبه الفخ الذي وقعت فيه هذه الأطراف، عندما ذهبت في تفكيرها بعيدا في استثمار هذه الحالة، لدرجة الانقلاب على دول كانت بالنسبة لها حليفة وصديقة وطيعة ومتعاونة (ومخترقة) حد الاستسلام والخضوع، ومنقادة ومنساقة معها طمعا في كسب رضاها، بحيث لم تجد أي صعوبة في تحقيق أهدافها ومصالحها، لتستبدل هذه الأجواء الطبيعية والسلمية بأخرى (متمردة) وعدوانية، عندما ركبت رأسها محاولة توظيف حالة الضعف إلى أقصى درجة ممكنة بتدبير المكائد والفتن لتشعل فيها شرارة الحروب والفوضى والاضطرابات، مفسحة المجال للتنظيمات المسلحة في استثمار الموقف، (وبدعم منها أحيانا) لتدخل على خط المواجهة مع الدول التي تنتمي لها هذه التنظيمات أو الدول المجاورة، وتصبح ذات نفوذ وتأثير لدرجة التحكم بكافة مفاصل الدولة والسيطرة عليها والتحكم بها.. 
ولما كانت هذه التنظيمات أقرب إلى الشعوب، وليس في نهجها اعتبارات وحسابات كتلك التي تأخذها الدول والحكومات باعتبارها، وبنفس الوقت غير مرحب بها من قبل غالبية دول العالم، فإن احتمالية دخولها في حروب وصراعات مع بعض الدول تبقى قائمة، ومنها بطبيعة الحال وعلى رأسها الدول التي تسببت في وجودها وظهورها، والتي هي على أجنداتها أصلا، باعتبارها المسؤولة عن ضعف بلدانها وتردي أوضاعها ونهب خيراتها ومواردها، بحيث تدخل معها في صراعات ومواجهات طويلة وعلى عدة جبهات، بطريقة قد تزعجها وتهدد وجودها، عندها سوف تضطر لمغادرة المنطقة، بعد أن استبدلت الدول الآمنة والمستقرة التي تقيم معها علاقات ودية وقوية ومميزة تصب في مصلحتها، بتنظيمات مسلحة باتت تستهدفها وتهدد مصالحها. وبذلك تكون قد وقعت بشر أعمالها ودفعت الثمن غاليا.
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