يدفعون ثمن استبدالهم الدول بالتنظيمات المسلحة

إلا ان حالة الضعف هذه.. التي تعاني منها دول المنطقة، شكلت ما يشبه الفخ الذي وقعت فيه هذه الأطراف، عندما ذهبت في تفكيرها بعيدا في استثمار هذه الحالة، لدرجة الانقلاب على دول كانت بالنسبة لها حليفة وصديقة وطيعة ومتعاونة (ومخترقة) حد الاستسلام والخضوع، ومنقادة ومنساقة معها طمعا في كسب رضاها، بحيث لم تجد أي صعوبة في تحقيق أهدافها ومصالحها، لتستبدل هذه الأجواء الطبيعية والسلمية بأخرى (متمردة) وعدوانية، عندما ركبت رأسها محاولة توظيف حالة الضعف إلى أقصى درجة ممكنة بتدبير المكائد والفتن لتشعل فيها شرارة الحروب والفوضى والاضطرابات، مفسحة المجال للتنظيمات المسلحة في استثمار الموقف، (وبدعم منها أحيانا) لتدخل على خط المواجهة مع الدول التي تنتمي لها هذه التنظيمات أو الدول المجاورة، وتصبح ذات نفوذ وتأثير لدرجة التحكم بكافة مفاصل الدولة والسيطرة عليها والتحكم بها..
ولما كانت هذه التنظيمات أقرب إلى الشعوب، وليس في نهجها اعتبارات وحسابات كتلك التي تأخذها الدول والحكومات باعتبارها، وبنفس الوقت غير مرحب بها من قبل غالبية دول العالم، فإن احتمالية دخولها في حروب وصراعات مع بعض الدول تبقى قائمة، ومنها بطبيعة الحال وعلى رأسها الدول التي تسببت في وجودها وظهورها، والتي هي على أجنداتها أصلا، باعتبارها المسؤولة عن ضعف بلدانها وتردي أوضاعها ونهب خيراتها ومواردها، بحيث تدخل معها في صراعات ومواجهات طويلة وعلى عدة جبهات، بطريقة قد تزعجها وتهدد وجودها، عندها سوف تضطر لمغادرة المنطقة، بعد أن استبدلت الدول الآمنة والمستقرة التي تقيم معها علاقات ودية وقوية ومميزة تصب في مصلحتها، بتنظيمات مسلحة باتت تستهدفها وتهدد مصالحها. وبذلك تكون قد وقعت بشر أعمالها ودفعت الثمن غاليا.