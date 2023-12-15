الجمعة 15 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني بعنوان "محامون من أجل المقاومة"

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جانب من فعاليات يوم التضامن مع فلسطين-(من المصدر)
عمان – نظمت لجنة فلسطين في نقابة المحامين أمس الجمعة، يوما تضامنيا مع الشعب الفلسطيني في مجمع النقابات تحت عنوان "محامون من أجل المقاومة".
وتضمن اليوم التضامني فعاليات تدعم الحق الفلسطيني وتطالب بوقف العدوان الصهيوني ومجازره بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.اضافة اعلان
وجسدت فعاليات اليوم التضامني معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأسرى في مشاهد بانورامية التقت فيها غزة والقدس واللاجئين وجدار الفصل العنصري وزنازين الأسرى تم خلالها تجسيد قصص تفاعلية تحاكي مشاعر القهر والعدوان التي يعيشها الشعب الفلسطيني وبطولات مقاومته. وتضمنت الفعاليات كورال للأطفال وعرض تمثيلي وفقرة "الأردن يقاطع" وفقرة "مقاومة" وقصائد شعرية وعرض فيديو "معا نقاوم".
وقال نقيب المحامين يحيى أبوعبود إن "نقابة المحامين بكل مكوناتها تقف اليوم كما كانت دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني ومعاناته وبطولاته، في مواجهة الكيان الصهيوني والعالم المنافق الذي يكيل بمكيالين وينصر الصهاينة، مقابل شعب صابر ومجاهد احيا في الامة روح الجهاد".
وأضاف أبو عبود أن المقاومة الفلسطينية أسقطت أسطورة الجيش الذي لا يقهر وألغت تكنولوجيا التفوق من خلال أسلحة صنعتها أيديها.
وأشار إلى أن صمود الشعب الفلسطيني ودعمه للمقاومة هو من أسباب النصر.
بدوره، قال مقرر لجنة فلسطين عضو مجلس نقابة المحامين الدكتور هاشم الشهوان " سنجتمع ونحتفل بالنصر قريبا إن شاء الله على مساحة المملكة".
وتحدّث الأسير المحرر المهندس مازن ملصة عن تجربته ومعاناة الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني من خلال سنوات الأسر الست التي قضاها في سجون الاحتلال.
ولفت ملصة إلى أن تحرير الأسرى والأسيرات والأشبال الأبطال في سجون الاحتلال هي واحدة من أهداف معركة طوفان الأقصى. 
وبين أن الاحتلال الصهيوني ينتقم من الأسرى وزاد من حملات القتل والاعتقال دون تهمة.
وفي كلمة مسجلة، أكد الأب عطا الله حنا أهمية الوصاية الهاشمية على القدس، وان المسلمين والمسيحيين إخوة في الدفاع عن القضية الفلسطينية التي تعد أنبل قضية عرفها التاريخ.
وأضاف حنا أنه لم يعد هناك مكان آمن في غزة بعد قصف المساجد والكنائس في مشهد يؤكد بشاعة الاحتلال، الذي يعتدي على الشعب الفلسطيني كله، ويستهدف الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس.
وأشاد بتحرك الشعوب التي تطالب بنصرة الشعب الفلسطيني والذي يعبر عن اتساع رقعة الوعي تجاه القضية الفلسطينية.
فيما ألقت المحامية هدايا فريحات كلمة بعنوان "فلسطين بعيون الأردن" مبينة أن الأردن دعم الشعب الفلسطيني ودافع عن حقه بمقاومة الاحتلال، وقام بدوره في إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
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