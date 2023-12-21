1.411 مليون دينار ارتفاع في موازنة "الغذاء والدواء" للعام 2024

حنان بشارات

اضافة اعلان

عمان - طرأ ارتفاع طفيف على موازنة المؤسسة العامة للغذاء والدواء للعام 2024 يقدر بفارق يصل إلى 1.411 مليون دينار، لتصل الموازنة الإجمالية المقدرة إلى 14.267 مليون دينار، مقارنة بـ 13.265 للعام 2023.وظهرت أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2024 والمعاد تقديره عن العام 2023، في زيادة مجموعة تعويضات العاملين بمقدار(751) ألف دينار، ويعود ذلك إلى الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين، ورصد المخصصات المالية اللازمة لتعبئة الوظائف المحدثة والشاغرة على جدول التشكيلات.كما برزت في زيادة مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات بمقدار (85) ألف دينار عن إعادة التقدير للعام 2023 وذلك نتيجة زيادة مخصصات الكهرباء، وعقود التنظيفات والأمن والحراسة، ومخصصات النفقات الأخرى بمقدار (40) ألف دينار، نتيجة زيادة مخصصات البعثات العلمية والدورات التدريبية ومكافآت غير الموظفين.أما عن زيادة مخصصات النفقات الرأسمالية بمقدار (535) ألف دينار، فتوزعت على مشاريع مختبرات الغذاء، ومختبر متبقيات المبيدات لسلامة الغذاء، ومختبرات الدواء. وفيما يتعلق بالأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2024 – 2026 لدى المؤسسة، فتمثلت بتطوير الأنظمة الإلكترونية المستخدمة ورفع كفاءتها، واستحداث أنظمة وخدمات إلكترونية جديدة، وإعداد وثائق الشروط المرجعية لمشروع حوسبة نظام فحص دواء جديد، إضافة إلى مشروع أتمتة أعمال أقسام مديرية المستلزمات وتزويدها لوزارة الاقتصاد الرقمي.كما برز من الأوليات طرح عطاء أتمتة خدمات المؤسسة المتعلقة بالمراجعين ومتلقي الخدمة، بما يزيد على 160 خدمة، منها وضع المواصفة الفنية لغايات أتمتة إصدار شهادة تسجيل الدواء إلكترونيا، وتعديل نظام سير العمليات الخاص بتسجيل الدواء وهو حاليا عند لجنة الشراء، إضافة الى وضع المواصفة الفنية لأتمتة إصدار شهادات الغذاء إلكترونيا.ولغايات تحقيق رؤى التحديث الاقتصادي، عكفت المؤسسة على تبسيط وتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وضبط الوثائق وحمايتها من العبث، فضلا عن إنشاء مركز تدريب مستمر متخصص لتدريب العاملين في المؤسسة.وفي إطار إعداد الخطة التدريبية للمؤسسة، عملت على توفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء المركز التدريبي، وإنشاء منصة إلكترونية خاصة بفرق الاستقصاء الغذائي التابعة لها، إضافة إلى بناء قدرات موظفي المؤسسة، ومفتشي الغذاء في مديرية الغذاء، وكذلك في المؤسسات والدوائر الأخرى ذات العلاقة بالرقابة على الغذاء.كما عملت المؤسسة، في إطار خطتها لتوحيد مرجعيات التفتيش وبناء نظام تفتيش موحد، على اعتماد التفتيش الإلكتروني، ومشروع الفحوصات السريعة في الميدان، فضلا عن تطوير كفاءة المفتشين واعتماد منح شهادات الجودة والبنية التحتية لفروع المؤسسة، وإعداد مسودة برتوكول لتدريب الموظفين المختصين في المنشآت الغذائية، إضافة الى عمل مسودة برامج رصد ومسببات التسمم لقطاع تسحيب الدجاج والألبان.كما شملت خطة المؤسسة الارتقاء بالبرامج الإلكترونية العاملة لتتواكب مع التطور الإلكتروني الحكومي، وتأسيس نظام إدارة مخاطر الأزمات، والحد من الكوارث المؤسسية، إضافة إلى نظام إدارة المخاطر الإدارية والمؤسسية والمالية.وعكفت على توفير بيانات متاحة عن الاستهلاك الفردي للمواد الغذائية حسب الجنس والفئات العمرية المختلفة، وربطها بالوضع الصحي، وتحديد مواطن نقص التغذية الشائعة في المملكة، إضافة إلى تحديد الأعباء الناتجة عن الأمراض المرتبطة بالملوثات الكيماوية التي تنتقل عن طريق الغذاء، واستخدام النتائج لتوفير أسس علمية للتشريعات والقوانين ذات العلاقة بالمعادن الثقيلة والمبيدات الزراعية وسموم الفطريات.ومن ضمن أولويات "الغذاء والدواء" للعام المقبل، المشاركة في برنامج إصلاح وتطوير منظومة إصدار التراخيص للقطاع الغذائي، وتعديل التشريعات الناظمة لتداول المستلزمات الطبية ومواد التجميل والتجميل الصيدلاني، فضلا عن مشروع النافذة الواحدة مع دائرة الجمارك، وتسهيل ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء.وفي إطار الأولويات، تعمل المؤسسة على تسريع تسجيل المستحضرات التجميلية والتجميلية الصيدلانية المحلية، وإنجاز مشروع النافذة الواحدة، والعمل على إصلاح وتطوير منظومة إصدار التراخيص للقطاع الغذائي.وتهدف المؤسسة كذلك إلى تسهيل الوصول إلى الخدمة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف عدد أكبر من الفئات العمرية الشابة ذات الكفاءة والاختصاص، إضافة إلى الوصول إلى المؤسسة وإنجاز المعاملات إلكترونيا، فضلا عن رفع كفاءة العمل المخبري والتخلص من النفايات الكيميائية والبيولوجية والخطرة، وتفعيل نظام الشفط في تركيب الطاقة الشمسية.كما تحاول المؤسسة السيطرة على نقص الكوادر والمنافسة لاستقطاب الكفاءات الموجودة فيها، والسعي إلى التطور السريع في العلوم المتعلقة بالغذاء والدواء والفحوصات والأجهزة المخبرية والتشريعات الناظمة لها عالميا.