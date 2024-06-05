1.45 مليون طفل أردني خارج الحضانات.. وإطلاق مبادرتين للدعم

هديل غبّون

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عمّان- أطلقت مؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى (IFC) ومجموعة البنك الدولي، أمس، مبادرتين جديدتين لدعم خدمات رعاية الطفولة المبكرة وتعزيز مشاركة النساء والشباب الاقتصادية، بما يسهم في خلق وظائف تلبي احتياجات الأردن، في الوقت الذي تشير فيه أرقام البنك الدولي إلى أن هناك نحو 1.45 مليون طفل في الأردن دون سن الخامسة، لا يحظون بخدمات الحضانات ورعاية الأطفال.وتستهدف المبادرتان عددا من شركات القطاع الخاص لتأهيلها، من أجل توفير خدمات رعاية الأطفال العاملين فيها، وكذلك لتوفير حلول تمويلية لنحو 60 حضانة صغيرة ومتوسطة.وجاء إطلاق المبادرات في فعالية أمس حملت عنوان "توفير خدمات رعاية أطفال آمنة وجيدة للمرأة العاملة في الأردن"، بمشاركة عدد من الجهات، منها وزارة التنمية الاجتماعية والبنك الأردني الكويتي كشركاء رئيسيين.وأعلنت نائب رئيس مؤسسة التمويل هالة شيخ روحو، عن إطلاق المبادرتين خلال مؤتمر بحضور عدد من الشركاء، مبينة أن المبادرة الأولى "Care Arabia" المعنية بخدمات الرعاية والتي تستمر لنحو 3 سنوات، تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في العمل من خلال دعم نمو دور الحضانة ورياض الأطفال واستدامتها، لتعزيز قطاع خدمات رعاية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وتوفير حلول آمنة لرعاية الأطفال في مكان العمل لدعم الآباء والأمهات العاملين الذين يقومون برعاية آخرين.وتسعى المبادرة إلى توفير حلول تمويلية من خلال البنك الأردني الكويتي للحضانات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منح صغيرة.وأشارت شيخ روحو، إلى أن هذه المبادرات من شأنها أن تسهم في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة الأردنية، بنسبة تصل إلى 7.3 %، طبقا لتقرير للبنك الدولي، ما ينعكس على النمو الاقتصادي وتعزيز إنتاجية الشركات وتحسين القدرة التنافسية لديهم.أما المبادرة الثانية "1001Stars"، فتتعلق بتعاون مؤسسة التمويل الدولية مع 15 شركة من 7 بلدان في منطقة الشرق الأوسط من بينها الأردن، على أن تتعهد هذه الشركات بدعم جهود المؤسسة الرامية إلى خلق عدد كبير من فرص العمل والتدريب.وستعمل المؤسسة على إعداد حوافز مالية وأدوات استشارية لمساعدة هذه الشركات على دمج النساء والشباب والفئات الأكثر احتياجا في قوة العمل، لا سيما وأصحاب الاحتياجات الخاصة والمجموعات النازحة.وساهمت مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي والمختصة بالمشورة ودعم الاستثمار مع القطاع الخاص في أسواق البلدان الصاعدة، في دعم الأردن على مدى أكثر من 50 عاما، حيث استثمرت بأكثر من 2 مليار دولار في مختلف القطاعات، وساعدت في خلق أكثر من 18 ألف فرصة عمل والحفاظ عليها، من بينها أكثر من 3300 فرصة عمل للنساء، كما أنشأت مركزا إقليميا لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان لها في عمّان.ويأتي إطلاق هذه المبادرات، في الوقت الذي لا تشارك فيه سوى 14 % من النساء في سوق العمل الأردني (في الفئة العمرية 15-64 عاما)، مقارنة بالمتوسطات الإقليمية والعالمية البالغة 20 % و53 % على التوالي.وترجح مؤسسة التمويل الدولية أن يؤدي توسيع خيارات خدمات رعاية الأطفال عالية الجودة وبأسعار معقولة، إلى زيادة مشاركة الإناث في القوى العاملة بنسبة 2.5 نقطة مئوية في الأردن، و2.1 نقطة مئوية في لبنان، و0.5 نقطة مئوية في العراق، ضمن البرامج الموجهة إلى دول المشرق.وقالت شيخ روحو في بيان صحفي صدر عن المؤسسة ووصلت "الغد" نسخة منه: "إن الشمول يعني تمكين المرأة، والارتقاء بأفكار الشباب المستنيرة، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن تحقيق تكافؤ الفرص لهم في العمل. وتهدف المؤسسة إلى إطلاق إمكانات القطاع الخاص بوصفه المحفز لخلق فرص العمل، ونحن متحمسون لإطلاق هذه المبادرات بالتعاون مع شركات رائدة لتحقيق هذا الهدف معا".وبحسب بيانات مجموعة البنك الدولي، فإن سيدة أردنية واحدة من بين 4 نساء تعاني من البطالة، ونصف النساء العاملات موظفات في القطاع العام (دائرة الإحصاءات العامة، 2022)، مع التأكيد على إدراك الحكومة الأردنية أن للمرأة مساهمة قيمة في الاقتصاد بوجه عام، وقد حددت هدفا طموحا يتمثل في مضاعفة مشاركة المرأة في القوى العاملة لتصل إلى 24 % خلال السنوات الخمس المقبلة، وإلى 28 % عام 2033 وذلك في إطار رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.وبحسب دراسة تنفيذية لمؤسسة التمويل الدولية، فإن 2.3 % فقط من الأطفال في الأردن الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و5 سنوات يستفيدون من خدمات رعاية الأطفال الرسمية، مقابل 0.7 % في العراق، وفي لبنان يستفيد 4.8 % من الأطفال من عمر 0 إلى 3 سنوات من هذه الخدمات.وفي البلدان الثلاثة وفقا للدراسة، يعتمد أكثر من نصف الأمهات على الأسرة والأصدقاء والجيران كمصدر رئيسي لدعم الرعاية للأطفال الذين تبلغ أعمارهم خمس سنوات أو أقل، كما تشير الاتجاهات العالمية إلى إحصاءات مماثلة، حيث أظهرت دراسة استقصائية للبنك الدولي أجريت في 31 دولة نامية أن 4 % فقط من النساء العاملات يستخدمن رعاية رسمية للأطفال، وأن40 % من الأطفال دون سن المدرسة الابتدائية في جميع أنحاء العالم يحتاجون إلى رعاية الأطفال لكنهم لا يحصلون عليها.من جهتها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى خلال مشاركتها في حفل الإطلاق، إن الأردن حقق نتائج مهمة في البرنامج الموجه لمنطقة المشرق من مجموعة البنك الدولي، وكان له قصة نجاح بما حققه على صعيد البيئة الممكّنة لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة؛ وقطاع الحضانات من ضمن الأولويات لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل في خطة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.وأشارت في كلمتها، إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية عملت على تعديل النظام الخاص بالحضانات، بهدف تبسيط الإجراءات والتخفيف من بعض الاشتراطات المسبقة، واستحداث خدمة أماكن الانتظار للأطفال لغاية 9 سنوات، فيما انتقلنا من خلال هذا النظام من الترخيص إلى خدمة التسجيل والرقابة اللاحقة على الحضانات.ورأت بين مصطفى، أن الوتيرة متسارعة لإنشاء مزيد من الحضانات، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى حاجة الأردن، إلى ما يزيد على 44,000 حضانة إضافية لاستيعاب أعداد الأطفال في سن الحضانة، وقالت إن التوسـع فـي تقديـم خدمـات رعايـة الأطفال الرسـمية، قد يوفّر مـا لا يقـل عـن 100 ألـف وظيفـة فـي قطـاع الرعايـة مدفوعـة الأجر، بما ينعكس على الباحثـات عـن فـرص عمـل، مشيرة إلى أن 77 % من العاملات يعملن في القطاع الرعائي، و40 % يرغبن بالعمل فيه.وفيما أشارت بني مصطفى إلى أن هناك 11 لواء في المملكة، ليس فيها حضانات نظامية، أشادت بالجهود الوطنية الخاصة بقطاع الطفولة المبكرة، ومن ضمنها الجهود التي يبذلها المجلس الوطني لشؤون الأسرة لإطلاق سياسة وطنية للطفولة المبكرة، وفقا لأفضل الممارسات، وبمشاركة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، مثل وزارة التربية والتعليم والصحة وكافة الشركاء من المنظمات الدولية، للخروج بإطار ناظم للحضانات وسياسة وطنية يتم اعتمادها من اللجنة الوطنية لتمكين المرأة.وبينت أنّ الوزارة تشجع وتدعم الجمعيات الخيرية الراغبة في إنشاء الحضانات من خلال توفير منح لها، ووفقا لمساري التأسيس وتحديث الحضانات القائمة، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وقد أظهرت الدراسات الحاجة إلى مزيد من الحضانات وتحديدا في الألوية والمناطق التي تحتاج إلى مزيد من الحضانات.