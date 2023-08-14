الإثنين 14 آب 2023
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1.5 مليون يورو للمرحلة الثانية لـ"الإدارة الزراعية"

عاملات في إحدى مزارع وادي الأردن-(الغد)
مزارعون
عمان – أطلق الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بدعم من الحكومة الإيطالية، مشروع الإدارة الزراعية لتمكين الصمود (AMER)، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1,5 مليون يورو، إذ يهدف المشروع خلال عامين لـ"تعزيز الآليات الاقتصادية المستدامة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، كأساس لتمكين المجتمعات الأردنية المضيفة، واللاجئين السوريين في المناطق الجنوبية".اضافة اعلان
وسينفذ المشروع في محافظتي مادبا والكرك، والتي تستهدف حوالي 2700 أردني ولاجئ سوري من فئات الشباب والنساء والمزارعين الصغار كذلك.
وأكد المدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) د. هاني الشاعر أن "المشروع مصمم لتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين من خلال تطبيق الممارسات الزراعية المدرة للدخل، وأساليب الإنتاج المستدامة".
وأشار في حفل إطلاق المشروع، إلى أن "المرحلة الجديدة من التعاون مع الحكومة الإيطالية، تتطلع إلى تحسين وتمكين المجتمعات المحلية، واللاجئين السوريين في الجنوب، عبر مترابطة المياه والطاقة والأمن الغذائي".
ويسعى المشروع لـ"تعزيز وعي وقدرات المجتمعات والسلطات المحلية، والمؤسسات الأكاديمية والمدارس في المحافظات المستهدفة بشأن الممارسات المستدامة للزراعة والأمن الغذائي".
السفير الإيطالي لوتشيانو بيزوتي أكد أنه "برغم التقدم المحرز في التنمية الاقتصادية في الأردن، فإن سبل العيش وانعدام الأمن الغذائي منتشران بشكل خاص في المناطق النائية والريفية". 
وأضاف انه "للمساهمة في جهود الأردن للتخفيف من حدة الفقر، وحماية الشرائح الضعيفة في المجتمع، تقدم إيطاليا التمويل لمبادرات، تهدف لزيادة سبل العيش المستدامة، عبر الإنتاجية الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة وبناء القدرات".
وبالتالي، فإن "هذا المشروع يتماشى تمامًا مع الأولويات المنصوص عليها في إستراتيجية التعاون الإيطالي، ويتوافق أيضًا مع مساعي الأردن للحد من التعرض للمخاطر المرتبطة بالمناخ، عبر أنظمة إدارة المياه المحسنة، في بلد يعاني من ندرة شديدة في المياه "، كما أشار بيزوتي.
ويهدف المشروع إلى "تحسين معارف ومهارات صغار المزارعين والمربين في المجتمعات المضيفة، واللاجئين السوريين في المناطق المستهدفة، لمساعدتهم على مواجهة التحديات المتعلقة بتغير المُناخ".
ومن بين الإجراءات التي ستنفذ "مساعدة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بإنشاء أنظمة الزراعة المائية، ودعم المشاريع الصغيرة الجديدة والقائمة في القطاع الزراعي للنساء والشباب، وإنشاء أنظمة حصاد المياه".
يشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع، والتي تركزت في محافظتي إربد والمفرق، اختتمت في عام 2020، بحيث استفاد منه، أكثر من ألف أردني ولاجئ سوري من الشباب والنساء وصغار المزارعين.
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