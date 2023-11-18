1.6 مليون غزي نازح ينسفون شرعية النظام الدولي

سماح بيبرس

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قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في تقرير حول الأوضاع في قطاع غزّة، إنه "خلال الأسابيع القليلة الماضية، شهدنا أكبر تهجير للفلسطينيين منذ عام 1948"، مشيرا إلى أن عدد المهجرين يقارب 1.6 مليون شخص من مختلف أنحاء قطاع غزة نزحوا منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر).ووفق التقرير، يعيش الآن ما يقرب من 830 ألف نازح داخليًا في 154 منشأة تابعة للأونروا في جميع محافظات قطاع غزة الخمس، بما في ذلك الشمال، وهناك 670 ألف نازح في 97 منشأة في المناطق الوسطى وخانيونس ورفح.وكان ما يقرب من 160 ألف نازح يقيمون في 57 مدرسة تابعة للأونروا في المناطق الشمالية وقطاع غزة اعتبارًا من 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، قبل إصدار السلطات الإسرائيلية أمر الإخلاء.وأكدت الأونروا في تقريرها أنّها "غير قادرة على الوصول إلى هذه الملاجئ لمساعدة أو حماية النازحين وليس لديها معلومات عن احتياجاتهم وظروفهم."وذكرت أنّه في 15 تشرين الثاني (نوفمبر)، تلقت حوالي 23 ألف لتر من الوقود – أي ما يعادل نصف ناقلة، وقد قيدت السلطات الإسرائيلية استخدام هذا الوقود فقط لنقل الكميات الصغيرة من المساعدات التي تدخل من مصر.ولم يُسمح باستخدام هذا الوقود للاستجابة الإنسانية الشاملة، بما في ذلك المرافق الطبية والمياه أو لعمل الأونروا.وأكدت أنّ هناك حاجة إلى المزيد من الوقود، وتحتاج الأونروا إلى 160 ألف لتر من الوقود يوميا من أجل العمليات الإنسانية الأساسية.وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإنّه حتى 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، قُتل أكثر من 11.078 شخصاً في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ثلثاهم من الأطفال والنساء.وذكرت أنّه أصيب ما لا يقل عن 573 نازحاً يقيمون في مباني الأونروا بجروح، وقتل 71 منذ 7 تشرين الأول، ومن المرجح أن يكون عدد القتلى والجرحى من النازحين أعلى، حيث إن الأونروا لا تزال تحاول التحقق من الخسائر البشرية.وحتى 15 تشرين الثاني (نوفمبر)، تمكنت الأونروا من التحقق أن 80 حادثة أثرت على 64 منشأة تابعة للأونروا منذ بداية الحرب، من بينها، 15 أصيبت بشكل مباشر، وتأثرت 45 بأضرار جانبية، كما كانت هناك 4 عمليات توغل في منشآت الوكالة منذ بداية الحرب، ويقع أكثر من 50 % من المنشآت المتضررة جنوب وادي غزة.وقالت إنّه قُتل 103 من موظفي الأونروا منذ بداية الأعمال العدائية، وهذا هو أكبر عدد من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين قتلوا في صراع في تاريخ الأمم المتحدة، وقُتل نصفهم على الأقل جنوب غزة.وأكد التقرير أنّ عدد النازحين يستمر في التزايد، فيما أنّ ملاجئ الأونروا في المنطقتين الوسطى والجنوبية تشهد اكتظاظا شديدا، ولم تعد قادرة على استيعاب الوافدين الجدد، موضحة أنّ المنشآت باتت تفيض بعدد أكبر بكثير من قدرتها الاستيعابية، إذ إنها غير مصممة لاستضافة هذا العدد الكبير من الأشخاص، وليس لديها المرافق الكافية لتوفير ظروف معيشية آمنة وكريمة.ويؤدي الاكتظاظ إلى انتشار كبير للأمراض، بما في ذلك الأمراض الحادة وأمراض الجهاز التنفسي والإسهال، ما يضع تحديا كبيرا في قدرة الوكالة على تقديم الخدمات.وأكدت أنه ليس لدى النازحين الموجودين داخل الملاجئ ما يكفي من الغذاء ومواد البقاء الأساسية، ناهيك بأن مستويات النظافة سيئة، ومشاكل الصحة العقلية في تزايد.وذكرت أنه في المتوسط، هناك وحدة استحمام واحدة لكل 700 شخص في ملاجئ الأونروا، فيما يختلف عدد المراحيض من ملجأ إلى آخر.وبشكل عام، يوجد في المدرسة ما بين 30 إلى 50 مرحاضًا (بما في ذلك تلك المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة)، وفي المتوسط، يتقاسم 150 شخصا يعيشون في مدارس الأونروا مرحاضا واحدا.وقالت الأونروا إنه وحتى 14 تشرين الثاني (نوفمبر)، كانت تسعة مراكز صحية تابعة للمنظمة (من أصل 22) لا تزال تعمل في المناطق الوسطى والجنوبية، حيث سجلت 7.241 زيارة للمرضى، بمن في ذلك لاجئون فلسطينيون وغير لاجئين.وأكدت أن معظم هذه المراكز الصحية غير قادرة على استخدام أنظمة التسجيل عبر الإنترنت للمرضى بسبب تعطل الشبكة، ولذلك يتم تسجيل معلومات المرضى في الغالب على الورق، ما يجعل جمع البيانات والإبلاغ عنها أكثر صعوبة.وذكرت أنّ القابلات تقوم بتوفير الرعاية للنساء الحوامل بعد الولادة والحوامل المعرضات لمخاطر عالية في المراكز الصحية التسعة.وأضافت أن هناك ما يقدر بنحو 50 ألف امرأة حامل في غزة، تلد أكثر من 180 امرأة كل يوم، وتمت معالجة ما مجموعه 256 حالة حمل شديد الخطورة بعد الولادة في المراكز الصحية في 14 تشرين الثاني، وفي الملاجئ، تمت رعاية ما مجموعه 778 أمًا بعد الولادة منذ بداية الشهر نفسه.وفي 14 تشرين الثاني، تم تطعيم 731 طفلاً في سبعة مراكز صحية وفقاً لبرنامج التطعيم الوطني، وواصلت الوكالة الوطنية للمياه في شمال أفريقيا تقديم الرعاية الصحية للنازحين في الملاجئ من خلال 124 فريقاً طبياً منتشراً في الملاجئ.وحضر 281 عاملاً صحيًا ما مجموعه 10.222 حالة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني.ولم تتمكن الأونروا من تشغيل المراكز الصحية إلا من خلال المزيد من تقنين احتياطيات الوقود، والطاقة الشمسية، وقريبا ستعتمد عمليات الوكالة بشكل كامل على الطاقة الشمسية التي تم تصميمها لتلبية احتياجات الحد الأدنى من العمليات، ولا يتم ضمان تشغيل الطاقة الشمسية لأن أي عطل و/أو فشل في البطارية سيؤدي إلى توقف جميع العمليات.وأشار إلى أنّ الأونروا تمكنت من الاستمرار في توفير خدمات المياه والصرف الصحي حتى 15 تشرين الثاني، فيما كانت قد نبهت إلى أنه إذا لم يتم استلام الوقود، ستبدأ هذه الخدمات بالتوقف ابتداء من يوم الجمعة 17 تشرين الثاني، وستبدأ مرافق المياه والصرف الصحي العامة بالإغلاق.وستتضمن الخدمات توقف 60 بئر مياه في جنوب وادي غزة، وسيؤدي ذلك إلى قطع المياه المنزلية عن 44 ملجأ للنازحين داخليا تابعا للأونروا جنوب وادي غزة، والذي يستضيف حاليا أكثر من 290 ألف نازح، كما سيؤدي أيضًا إلى قطع إمدادات المياه المنزلية عن معظم الوحدات السكنية في جنوب وادي غزة.وستتأثر محطتان رئيستان لتحلية المياه في رفح والمناطق الوسطى، وهما المصدر الرئيسي لمياه الشرب للسكان جنوب وادي غزة، حيث توفران المياه لـ 44 ملجأ للنازحين تديرها الأونروا التي تستضيف أكثر من 290 ألف نازح.