1.7 مليون طالب يلتحقون بمدارسهم ببدء العام الدراسي

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عمان– أكد الناطق الاعلامي لوزارة التربية والتعليم احمد المساعفة، أن مدارس الحكومة والثقافة العسكرية، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ستستقبل 1.719.000 طالب وطالبة الأحد، إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024.وقال المساعفة في تصريح لـ"الغد" أمس، إن الصورة النهائية لأعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس لهذا العام، لم تتبلور بعد، كون عملية الانتقال من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية ما تزال مستمرة ولمدة أسبوعين من بدء العام الدراسي.وأشار إلى أن طلبة المدارس الخاصة والفروع المهنية في المدارس الحكومية "بي تك" سيلتحقون بمدارسهم في الثالث من الشهر المقبل، مبينا أن الوزارة انهت الاستعدادات والتحضيرات لبدء العام الدراسي الجديد.وأكد جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة مع بدء العام الدراسي الجديد، إذ بدأت الوزارة استعداداتها مبكرا لاستقبال العام الدراسي بطرح عطاءات الأبنية والصيانة المدرسية، والكتب المدرسية، وتعيين معلمين لتغطية النقص، واستكمال إجراءات امتحان التعليم الاضافي، وتعيين الوظائف القيادية في المدارس، كالمديرين والمشرفين التربويين، وإجراء التنقلات الخارجية والداخلية للمعلمين.وبين المساعفة، أن الوزارة شكلت مؤخرا غرفة عمليات لمتابعة جاهزية المدارس، استعدادا لبدء عام دراسي جديد، بهدف التواصل اليومي مع الميدان التربوي، ومتابعة ما يردها من ملاحظات للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور والمجتمع المحلي؛ وتعزيزا لجهودها في ضمان استقرار العملية التعليمية، وتوفير الاحتياجات ورصد التغذية الراجعة حولها.وأوضح أن الوزارة قررت في وقت سابق من بدء العام الدراسي الحالي، تقديم موعد الدوام المدرسي نحو 10 أيام عن الموعد المعتاد، لتتمكن من تنفيذ إجراءات تعويض الفاقد التعليمي بكفاءة وفاعلية، عبر برنامج التدخلات العلاجية.وبين المساعفة، أن الوزارة حددت 13 إجراء علاجيا ستنفذ اعتبارا من العام الدراسي الجديد، لمعالجة الفاقد التعليمي للطلبة في مبحثي الرياضيات واللغة العربية، ومن أبرزها: توسيع زمن التعلم مع بدء العام الدراسي في 20 الشهر الحالي، أي بزيادة 10 أيام دراسية في الفصل الدراسي الأول و10 أيام دراسية في الفصل الدراسي الثاني.وقال، إن زيادة زمن التعلم سيمكن الوزارة من تنفيذ أنشطة لمعالجة الفاقد التعليمي للطلبة، دون أن يؤثر سير ذلك على تنفيذ المنهاج المعتاد، لافتا إلى أن غالبية دول العالم لجأت الى مثل هذا الإجراء لمعالجة الفاقد التعليمي لديها.وأضاف المساعفة، أن الفئة المستهدفة هم طلبة الصفوف من الـ4 وحتى الـ9 في المدارس الحكومية والثقافة العسكرية و(الأونروا)، مشيرا إلى أن طلبة الصفوف الثلاثة الأولى لديهم برنامج خاص بهم، وهو برنامج القراءة والحساب والمعمول به في وقت سابق من الوزارة لطلبة هذه المراحل.وأكد المساعفة، أن الخطة العلاجية لمعالجة الفاقد التعليمي لمبحث اللغة العربية، سيجري عبر تخصيص حصتين أسبوعيا من حصص اللغة العربية لتنفيذ الانشطة لمعالجة الفاقد التعليمي لهذا المبحث.وبشأن مبحث الرياضيات، أوضح أن آلية المعالجة ستكون بتخصيص 10 دقائق من كل حصة لتنفيذ التدخلات العلاجية، لتعويض الفاقد التعليمي وما تبقى من مدة الحصة الأصلي وهو 35 دقيقة، سيخصص لإعطاء المادة الدراسية من المنهاج المعتاد.ولفت المساعفة إلى أن توسيع زمن التعلم المتمثل بزيادة 10 أيام دراسية في الفصلين، سيسهم بتعويض أي نقص يمكن أن يحدث خلال العام الدراسي، بغية تنفيذ التدخلات العلاجية لمعالجة الفاقد التعليمي.وأضاف أن إجراءات الوزارة لمعالجة الفاقد، سيبدأ تنفيذها منذ اليوم الأول من العام الدراسي المقبل وحتى نهاية الفصل الأول، كما ستستأنف في الفصل الدراسي الثاني، وفق الخطة الإجرائية.وأشار المساعفة، إلى أن التوسع في مدة التعلم، سيعطي فرصة لمعلمي المناهج الدراسية الأخرى بإنهاء مناهجهم بالشكل المطلوب، وبطريقة متأنية دون الحاجة للإسراع، وتمكينهم من معالجة ضعف طلبتهم بتصميم برامج علاجية مناسبة لهم.وقال إن الوزارة في إطار استعدادتها للعام الدراسي الجديد، تسلمت 21 مدرسة جديدة وإضافة قدرها 482 غرفة صفية و74 غرفة رياض الأطفال، وطرحت عطاء لتوريد 11865 جهاز حاسوب، ستورد للمدارس، إلى جانب 3500 طابعة.ولفت إلى أن الكتب المدرسية أصبحت في متناول الطلبة، بعد تسلمهم اياها في يومي 16 و17 الشهر الحالي، على أن تباشر العملية التعليمية منذ اليوم الأول من العام الدراسي الجديد.وقال المساعفة إن عدد الملتحقين بالمدارس الحكومية مرشح للزيادة والنقصان في ظل استمرار عمليات انتقال الطلبة من القطاعين الحكومي والخاص.وتسمح الفقرة (أ) من المادة (3) المتعلقة بانتقال الطلبة بين المدارس الحكومية والخاصة للعام 2024/2023 والمنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني، للطالب بالانتقال من مدرسة خاصة إلى حكومية أو العكس، سواء في المديرية ذاتها أو من مديرية إلى مديرية أخرى، بالتنسيق بين مديري المدرستين بالنسبة للصفوف من الأول حتى الـ9 الأساسي، وتعتمد شهادة الانتقال من قسم التخطيط التربوي في المديريتين للصفوف من الصف الـ10 حتى الـ12، وتستكمل الإجراءات حسب الأصول، ويكون ذلك من بداية العطلة الصيفية وحتى نهاية الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الأول، ومن بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى نهاية الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي النادي، شريطة عدم تجاور الطاقة الاستيعابية في المدرسة التي سينتقل إليها، ولا يجوز النقل بعد هذا التاريخ، الا في حالات خاصة ومبررة، وبموافقة اللجنة في المديرية".وتابع المساعفة أن إجمالي عدد الطلبة في المملكة بمختلف السلطات التعليمية وفق الاحصائيات العام الماضي بلغ 2.250 مليون، لافتا الى ان عدد المدارس الحكومية بلغ 4060، منها 20 % تعمل بنظام الفترتين.ويذكر ان عدد أيام الدوام في العام الدراسي الجديد، ستبلغ 217 يوما وفق التقويم المدرسي المعلن للعام 2024/2023.