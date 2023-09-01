1.840 مليون مستخدم لباص عمّان السريع مع نهاية آب

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قال أمين عمّان، الدكتور يوسف الشواربة، إن أعداد مستخدمي منظومة النقل العام في مدينة عمّان في مستمرة بالازدياد.وبين الشواربة، في منشور عبر “إكس” مساء الخميس، أن عدد مستخدمي باص عمّان والباص سريع التردد وصل مع نهاية شهر آب الحالي إلى ما يزيد عن 1.840 مليون راكب.