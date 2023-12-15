الجمعة 15 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

10.5 دنانير متوسط إنفاق الأسر شهريا على الهاتف النقال في الأردن

شخص يتحدث بالهاتف النقال - (تعبيرية)
شخص يتحدث بالهاتف النقال - (تعبيرية)
بلغ متوسط إنفاق الأسر الشهري في الأردن على الهواتف النقالة الذكية 8.2 دنانير، فيما بلغ متوسط إنفاق الأسر الشهري على الهواتف النقالة العادية 3.9 دنانير، وفق مسح استخدام وانتشار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل 2022.اضافة اعلان
وأظهر المسح الذي نشرته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حديثا بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة أن متوسط إنفاق الأسر شهريا على الهاتف النقال (الذكي والعادي) بلغ 10.5 دنانير شهريا.
وبلغ متوسط إنفاق الأسر الشهري على الهواتف الثابتة قرابة 6.2 دنانير.

وعلى مستوى الحضر والريف، أوضحت نتائج المسح أن متوسط إنفاق الأسر الشهري على الهواتف النقالة الذكية في الحضر يساوي تلك الأسر التي تقيم في الريف، وتقارب متوسط الإنفاق بين أسر الحضر والريف فيما يخص الهاتف الثابت والهاتف النقال العادي.
وأشارت النتائج إلى أن (99%) من أسر الحضر و(98.6%) من أسر الريف تمتلك هاتفا نقالا (بغض النظر عن نوعه)، ذكيا أو عاديا وعلى مستوى الأقاليم فإن (99%) من الأسر في إقليم الوسط و(99.3%) في إقليم الشمال و(97.8%) في إقليم الجنوب تمتلك هاتفا نقالا ذكيا عاديا.
وأشارت النتائج أيضاً إلى أن نسبة كبيرة من الأسر يتوافر لديها هاتف نقال ذكي (95.1%)، وأن قرابة (13%) من الأسر يتوافر لديها هاتف عادي.
وبلغت نسبة الأسر التي يتوافر لديها هاتف ثابت قرابة (2%). وعلى مستوى الحضر والريف، فقد أوضحت النتائج أن نسبة الأسر التي يتوافر لدى أحد أفرادها هاتف ذكي في الحضر أعلى من تلك الأسر التي تقيم في الريف، بفارق بلغ قرابة نقطتين مئويتين.
وفيما يخص الهاتف الثابت، أظهرت النتائج أن نسبة الأسر التي يتوافر لديها هاتف ثابت في الحضر أعلى من تلك الأسر التي تقيم في الريف بفارق بلغ قرابة نقطتين مئويتين فيما تجاوزت نسبة الأسر في الريف التي يتوافر لدى أحد أفرادها هاتف نقال عادي مثيلاتها في الحضر بقرابة (5) نقاط مئوية.

وفي وقت سابق قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إن اشتراكات خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة بلغت حتى الربع الرابع من العام الماضي 7.625635 مليون اشتراك منها 5.502722 مليون دفع مسبق و2.122913 مليون اشتراك دفع لاحق، وبلغ عدد خطوط خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة (الأرضي) 481.101 اشتراك غالبيتها اشتراكات منزلية.
وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إن المسح الذي يتم إعداده سنويا يهدف إلى توفير قاعدة بيانات خاصة باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل بين الأسر الأردنية وأفرادها.
وتعدّ البيانات التي يوفرها المسح ذات أهمية كبيرة خاصة لمتخذي القرار وراسمي السياسات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تسهم هذه البيانات في التعرف على واقع استخدام وانتشار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومهارات استخدامها داخل المنازل والمعوقات التي تحول دون انتشارها.
كما أن نتائج المسح ترسل إلى الاتحاد الدولي للاتصالات، ووكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تعدّ بياناته مدخلا أساسيا في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية التي تقارن بين مختلف الدول فيما يخص انتشار واستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذه الدول.
وقد غطى المسح في عام 2022 عينة من الأسر بلغ حجمها (4140) أسرة بصورة تضمن التمثيل على مستوى المملكة والأقاليم الثلاثة (شمال، وسط، جنوب) وعلى مستوى الحضر والريف، واستندت هذه العينة إلى الإطار الذي وفرته نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015.
وقالت الإحصاءات إنه جرى تصميم العينة بأسلوب المعاينة الطبقية العنقودية من مرحلتين لتكون النتائج ممثلة على مستوى الأردن والحضر والريف، حيث (اعتبرت التجمعات التي بلغ عدد سكانها 5 آلاف نسمة أو أكثر حسب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 حضرا واعتبرت باقي التجمعات ريفا) والأقاليم (وسط، شمال، جنوب). (المملكة)
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