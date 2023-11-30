الخميس 30 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

100 ألف شجرة كاكا.. والمزارعون يتوسعون بزراعتها (فيديو)

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جانب من عمل مشغل تدريج وفرز فاكهة الكاكا في الأردن-(من المصدر)

عمان- أكد رئيس جمعية الكاكا إبراهيم حمودة لـ"الغد"، أن إنتاجنا من الكاكا العام الحالي وصل الى 1700 طن، بينما وصل العام الماضي الى 1150 طنا، وبلغ عدد أشجار هذه النبتة في مدينة المفرق وحدها 100 ألف، إلى جانب وجود مزارع أخرى بمحافظة إربد، وتحديدا في منطقة النعيمة.
وأضاف حمودة، "نسعى سنويا الى زيادة إنتاجنا من الكاكا وصولا للاكتفاء الذاتي من هذه الفاكهة، نقوم إزاء ذلك بتطوير إنتاجنا منها، إذ أصبح يوجد لدينا حاليا أكبر مشغل في الأردن لتدريج وفرز الكاكا، بعد تخميرها بأحدث الأجهزة.
وأشار حمودة إلى أهمية دور وزارة الزراعة بحماية الإنتاج الزراعي المحلي، مطالبا لحماية منتج الكاكا أثناء فترة الانتاج، والالتزام برزنامته الزراعية، وتغييرها سنويا وفق التغيرات المناخية التي تؤخر أو تقدم موسم الإنتاج من منطقة لأخرى.
وتعد فاكهة الكاكا من أشهر الفواكه التي تحتوي على فوائد صحية للجسم، وتساعد على مقاومة الإصابة بالسرطان، وتعمل على تقوية الجهاز المناعي، وفيها نسبة عالية من الألياف التي تسهل عملية الهضم، وتزيد نشاط الدورة الدموية، وفق الطبيب العام منذر القريني.
كما تعتبر الكاكا من الفواكه المميزة لدى كثير من المواطنين، وينتظرونها سنويا بداية من شهر تشرين الاول (اكتوبر) وحتى منتصف كانون الاول (ديسمبر).
وقد أسهم التطور التكنولوجيّ والتوسع بزراعتها في الاعوام الأخيرة بزيادة إنتاجها ليتضاعف في كل موسم.
هذا، وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات قد أكّد الأسبوع الماضي، التزام الوزارة بالرزنامة الزراعية والدراسة الدائمة للسوق والمحاصيل، لحماية محصول التفاح والكاكا والعمل بشكل تدريجي من خلال خطط التبريد والتخزين والتشميع والتشجيع على التوسع بهذه الزراعات. وأشار حنيفات خلال افتتاحه المركز الأول للتعبئة والفرز والتبريد المتخصص في استقبال الفواكه المحلية كالكاكا والرمان، ولقائه ممثلي جمعيات لزراعة التفاح والكاكا ومزارعين، إلى تحديث الدراسات بما يضمن تعديل تواريخ فتح الاستيراد بما يتناسب والكميات المنتجة.
وكان رئيس جمعية الكاكا أشاد في اللقاء حينها، بتعاون الوزارة وما تشهده زراعة الكاكا حاليا، مشيدا بمتابعة الوزير للقطاعات الزراعية، ضمن عمل مؤسسي وخطة واضحة، يلمس القطاع نتائجها، وثمن الحماية التي أطلقها الوزير لمحصول الكاكا والذي سيساعد المزارعين على التوسع بهذه الزراعة.
وقال إن "المركز يعتبر الأول في تصنيفه وتعبئته وتخزينه للكاكا بالتبريد، لأغراض التصدير واحتياجات السوق المحلي، إذ تبلغ طاقته اليومية 50 طنا من الكاكا والتفاح والرمان، بالشراكة مع الجمعية الأردنية لمنتجي فاكهة التفاح والكاكا.

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