100 يوم من الحرب على غزة: الأردن مستمر بدعم الفلسطينيين والدعوة لوقف شلال الموت

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يستمر الأردن بمساندته للفلسطينيين، أكان ذلك في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وهو ما يتمثل بحراك سياسي ودبلوماسي وشعبي ما يزال مستمرا، في ظل جنون صهيوني انطلق من عقاله منذ 100 يوم، ألقى خلالها آلاف الأطنان من حمم الإبادة الجماعية التي استهدفت بر وبحر وأجواء القطاع، ونفذت حصارا وحشيا استخدمت فيه التجويع والتشريد والحصار والتضليل، لتحقيق عمليتها الابادية التي فضحت وجه الكيان ومن وقفوا الى جانبه، وكشفت عن ازدواجية المعايير، وازدراء القانون الانساني والقانون الدولي.قتل الصهاينة الأطفال والنساء والشباب وكبار السن والفئات الضعيفة في القطاع، ومارسوا أبشع صنوف الاجرام الإبادي، في محرقة غير مسبوقة في التاريخ البشري، وداسوا على القانون الدولي ومواثيق الأمم التي تشدقوا بها عقودا طويلة.100 يوم من العزلة وبحر من الدم أغرق الاحتلال غزة بدم أبنائها، لكن الأردن لم يقف مكتوف اليدين أو معصوب العينين، رفع صوته عاليا، وفي كل دوائر صنع القرار الدولي ورفض تهجير الفلسطينيين من غزة، وبادر بإدخال المساعدات عبر إنزالات جوية أو عن طريق الحدود البرية، وكان جلالة الملك عبد الله الثاني يقود هذا الجهد بكل بقوة واقتدار.جلالته أكد أكثر من مرة في لقاءاته واتصالاته وجولاته المستمرة على دول العالم وفي المحافل الدولية والعربية، يدعو لضرورة وقف الحرب على غزة، ورفض أي شكل من أشكال النكبة والتهجير للفلسطينيين، ومنع الحصار وسياسة التجويع.في الأمم المتحدة، حشدت وزارة الخارجية الأدلة والمسوغات، لكي تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يوقف العدوان الوحشي، وقد شكل تبنيها مشروع قرار تقدمت به الأردن، مطالبة فيه بوقف هذه الحرب العدوانية، وإيصال المساعدات لأهالي القطاع؛ خطوة أردنية مهمة، للضغط على الكيان المحتل، وفضح جرائمه الوحشية.وأكد جلالته في خطاباته ولقاءاته التي بدأت بقمة السلام في القاهرة، مرورا بقمة الرياض، وصولا إلى منتدى جنيف للاجئين، وخطابه في موقع الإبادة الجماعية برواندا، والقمة الثلاثية في العقبة، بأن الظلم الواقع على الأشقاء الفلسطينيين دليل على فشل المجتمع الدولي في إنصافهم، وضمان حقوقهم في الكرامة وتقرير المصير، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وشدد جلالة الملك على ضرورة تعزيز التنسيق بين الأطراف الدولية لردم الفجوات، وتجنب ازدواجية الجهود وحصر التحديات في القطاع، للعمل تشاركيا على توفير المساعدات وإيصالها ضمن آليات مستدامة، والبدء بعملية جادة للسلام في المنطقة، وعدم السماح بإعاقتها تحت أي ظرف، وإلا فإن البديل هو التطرف والكراهية والمزيد من المآسي.وهب الأردنيون لتلبية احتياجات إخوانهم الطبية والغذائية، وكان جلالة الملك في مقدمة الصفوف، يوجه بإرسال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في القطاع بأقصى سرعة، وقامت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بجهودها المتواصلة منذ عام 2008، بجمع وإرسال المساعدات إلى فلسطين وغزة تعزيز لصمود الاهل هناك.وجاءت المستشفيات الميدانية العسكرية الأردنية المزودة بطواقم من ذوي الاختصاصات الطبية، لتمثل أحد أهم أشكال الدعم بتقديم الرعاية الطبية لمن تعرضوا للإصابة جراء الاعتداءات الصهيونية الوحشية والمتكررة على الاهالي في غزة، وإرسال مساعدات طبية وإغاثية، عبر جسر جوي من مطار ماركا العسكري إلى مطار العريش في مصر، تشمل مواد طبية وغذائية وإغاثية، وتنفيذ إنزالات لمساعدات طبية عاجلة جوا للمستشفيين الميداني العسكري في مدينة غزة، والخاص/2 في خان يونس، بواسطة المظلات.وانطلاقا من دور الأردن في التخفيف من آثار العدوان الغاشم الذي تعرض له القطاع بعد 7 اكتوبر، وخروج مستشفيات غزة عن العمل، وبتوجيهات من جلالة الملك واصل الأردن دعمه المستمر للفلسطينيين، بإرسال المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة إلى مدينة خان يونس بسعة استيعابية 41 سريرا، بمختلف الأقسام والعيادات وبسعة 41 حاضنة، تديريها 145 كفاءة طبية من الخدمات الطبية الملكية، إلى جانب المستشفيين الميداني الأردني نابلس/1، وغزة/1 الذي أرسل في كانون الثاني (يناير) 2009 واستمر مدة 15 عاما، واستقبل أثناء هذه المدة نحو مليوني مراجع غزي، وكان أول مستشفى عربي يصل للقطاع.وبلغ المجموع الكلي للمراجعين في "ميداني نابلس/1" منذ 23 من تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى 11 الحالي، نحو 20936، وأجرى 497 عملية، بالإضافة لإدخال 106 حالات، وبلغ عدد طائرات المساعدة المرسلة من خلال الهيئة الخيرية وشركائها، منذ الحرب وحتى اليوم نحو27، بينما بلغ عدد شاحنات المساعدات المرسلة عبر الهيئة وشركائها 133 و48000 مستفيد ومستفيدة و5000 طن مواد إغاثية وغذائية وطبية في المستودعات.ومع استمرار القصف الصهيوني المكثف على أنحاء القطاع كافة، استشهد نحو 24 ألفا منذ الــ7 من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، منهم 70 % من النساء والأطفال، وأصيب نحو 64 ألفا، غالبيتهم من الأطفال، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.وتشير التقديرات إلى أن 8000 شخص مفقود تحت الأنقاض، وما تزال كمية المساعدات التي تصل غزة غير كافية إلى حد كبير.وتتعرض المرافق الطبية لهجمات لا هوادة فيها، بينما تكتظ بحالات الصدمة، وتعاني نقصا حادا في الإمدادات والمعدات الطبية والكهرباء والوقود، اذ يعمل 15 مستشفى فقط من أصل 36 في غزة جزئيا، منها 9 في الجنوب، و6 في الشمال، تلقت الدعم لاستئناف العمليات الأساسية جزئيا.وتقدم المستشفيات في الشمال حاليا خدمات رعاية الأمومة والصدمات والطوارئ، لكنها تواجه تحديات عدة، كنقص الطاقم الطبي مثل الجراحين المتخصصين وجراحي الأعصاب وموظفي العناية المركزة، وفي المنطقة الجنوبية، تعمل المستشفيات الـ9 التي تعمل جزئيا بـ3 أضعاف طاقتها، ما يؤدي لتفاقم النقص الحاد في الإمدادات الأساسية والوقود.وتواجه غزة نفادا خطرا في مخزون اللقاحات، ما يسهم بحدوث أكثر من 360 الف حالة من الأمراض المعدية في ملاجئ (الأونروا)، كما تشكل البقايا المتحللة خطرا في حدوث أزمة في الصحة العامة.ويواجه الناس في غزة ضغوطا نفسية شديدة يوميا، بما في ذلك القصف والحواجز الشديدة التي تحول دون تلبية الاحتياجات الأساسية، بالإضافة للإصابات الجسدية الخطرة كفقدان أجزاء من الجسم، وتتفاقم هذه التحديات بسبب التأثير المدمر لرؤية جثث الضحايا من حولهم وفقدان أفراد الأسرة والمنازل والكرامة، كما يشخص أكثر من 2000 شخص بالسرطان كل عام، بينهم 122 طفلا.وهناك أكثر من 52 ألف امرأة حامل، وحوالي 183 ولادة يوميا، و5500 طفل ولدوا الشهر الماضي، و61 % حاضنة في الشمال تحتاج إلى كهرباء، و130 طفلا خداج يعتمدون على الحاضنات، إذ تواجه النساء الحوامل والأطفال النازحون في الملاجئ تحديات مثل العطش وسوء التغذية وعدم كفاية الرعاية الصحية والجفاف وأمراض الجهاز التنفسي والجلدية والبرد الشديد ونقص التطعيمات.وخلال 100 يوم قيد الاحتلال الصهيوني، إدخال كل شيء للقطاع، ما يعني دفع المدنيين الفلسطينيين في غزة نحو المجاعة، وفي هذا ذكرت منظمة (اليونسيف) أن 90 % من الأطفال دون الـ2 من العمر يواجهون فقرا غذائيا حادا.وتضررت 94 منشأة صحية، منها 26 مستشفى، و121 سيارة إسعاف متوقفة عن العمل، بيد أن الضرر لحق بالبيئة الطبيعية بكاملها، وتشمل الماء والهواء والتربة، عبر استخدامها أسلحة الدمار الشامل المحرمة دوليا، كالأسلحة الكيميائية والمشعة والفسفور الأبيض واليورانيوم المنضب وغيرها مما يقصف بها الأبرياء المدنيين في فلسطين، كما أثرت زيادة الغازات والدخان والغبار، سلبا على نوعية الهواء الذي غدا مسببا لكثير من الأمراض التنفسية.وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد النازحين نحو مليوني نازح، و8822 حالة اعتقال، و3 ملايين و550 ألف وحدة سكنية متضررة، منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن.ونتيجة للإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بلا هوادة ضد المدنيين العزل في غزة، عقدت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية الخميس الماضي، أولى جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في القطاع.وقال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، إن تل أبيب تكثف جرائمها وأعمال الإبادة الجماعية في فلسطين منذ عام 1948. وقال وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا، إن رد تل أبيب على عملية طوفان الاقصى، تجاوز الخطوط بشنها هجوما كبيرا على غزة.-(بترا)