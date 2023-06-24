السبت 24 حزيران 2023
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11 ألف مركبة تدخل الأردن عبر حدود العمري في يومين

حدود العمري - (أرشيفية)
حدود العمري - (أرشيفية)
أكد مدير حدود العمري العقيد سامر نصراوين أن مديرية الأمن العام ضاعفت من جهود منتسبيها، وعملهم على المراكز الحدودية لتسهيل مرور المسافرين، تنفيذاً لتوجيهات مدير الأمن العام في زيارته الأخيرة لإدارة الإقامة والحدود.اضافة اعلان

وقال نصراوين خلال حديثه عبر إذاعة الأمن العام، اليوم السبت، إن تعاوناً وتنسيقاً كبيرين مع كافة المؤسسات الوطنية سهّل من العمل على المراكز والمعابر الحدودية، من خلال سلسلة اجتماعات مع مختلف المعنيين سبقت قدوم المغتربين والزوّار الى المملكة.

وأضاف أن إجراءات دخول المسافرين  للأراضي الأردنية من خلال كافة المعابر الحدودية تجري اليوم بسلاسة وعادت إلى وضعها الطبيعي، بعد الكثافة التي سبّبتها عودة المسافرين على دفعات كبيرة نهاية الأسبوع لقضاء إجازة العيد.

وأشار نصراوين إلى أن 19 ألف مركبة دخلت الأردن عبر حدود العمري خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى 11 الف مركبة خلال الـ48 ساعة الماضية.

ولفت إلى أن ما يقارب 44 ألف مسافرين عبر حدود العمري باتجاه الأراضي الأردنية خلال الـ48 ساعة الماضية بإجراءات زمنية قياسية.

وبيّن أن المسافرين كانوا من الأردنيين المغتربين، ومن الأشقاء العرب العائدين لبلادهم، إضافة لزوار المملكة بقصد السياحة والاستجمام، مشيراً إلى عودة حركة المسافرين إلى الوضع الطبيعي بعد حركة نشطة خلال نهاية الأسبوع تزامنت مع بدء العطل المدرسية والأعياد.

ونوّه نصراوين إلى أن إجراءات عبور الأشقاء العرب المسافرين عبر حدود العمري باتجاه بلادهم بحاجة إلى إجراءات إضافية قد تؤدي إلى كثافة بعض الممرات، لافتاً إلى أنه تمت مضاعفة أعداد المرتبات العاملين على المعبر وعلى مدار الساعة بالتزامن مع إدخال أحدث التقنيات وربطها مع جميع المؤسسات ذات العلاقة تسهيلاً لعودة المغتربين الأردنيين والأشقاء العرب عبر المعابر الحدودية الأردنية.
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