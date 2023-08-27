1169 حدثا يلتحقون بدور التربية والتأهيل منذ بداية 2023

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بلغ عدد الأحداث الذين التحقوا بدور تربية وتأهيل الأحداث منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي 1169 حدثا، وفق ما صرحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.جاء ذلك خلال رعايتها اليوم الأحد، توقيع مذكرة تفاهم مع المستشفى الإيطالي، وجمعية الكاريتاس الأردنية؛ لتوسيع خدمات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها مديريتا الأحداث والحماية والأسرة والطفولة.وأكدت بني مصطفى، خلال التوقيع، أن الجمعيات شريك مهم لعمل الوزارة في الميدان لتقديم الخدمات إلى الفئات الأكثر هشاشة، مشددًة على أن تظافر الجهود مع المؤسسات الشريكة يساهم في تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية والنفسية المطلوبة.وأضافت أن وزارة التنمية تقدم خدماتها للفئات المحتاجة لها، ضمن جهود الرعاية المُقدمة للمنتفعين من جميع النواحي، بما في ذلك النواحي الصحية والنفسية لغير القادرين، مشددة على أن الإرشاد النفسي واحد من الجوانب التي تركز عليها مراكز الإيواء التابعة للوزارة.واستعرضت بني مصطفى الجهود التي تبذلها مديرية الأحداث والحماية ومديرية الأسرة والطفولة، مشيرًة إلى أنه دخل 1169 حدثا لدور تربية وتأهيل الأحداث منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي، وخرج 1170 منها، فيما دخل 256 لدور الرعاية الاجتماعية وخرج 122 منها في الفترة ذاتها.ووقع عن وزارة التنمية الاجتماعية مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات عامر حياصات، وعن المستشفى الإيطالي الدكتور نسيم سماوي، وعن جمعية الكاريتاس الأردنية المدير العام وائل سليمان.وتهدف المذكرة لدعم جهود مديريتي الأحداث والحماية والأسرة والطفولة في تقديم أفضل خدمات الرعاية الاجتماعية لمنتفعيها.وتشمل المذكرة، التي جرى توقيعها في وزارة التنمية الاجتماعية، تنفيذ أنشطة للمنتفعين، وتقديم خدمات رعاية اجتماعية وطبية ونفسية، حسب احتياجات الدور والفئات العمرية المستهدفة.كما سيتم من خلال المذكرة، تنفيذ دورات تدريبية تشمل بناء قدرات العاملين في الدور على الإسعافات الأولية وآلية ترتيب الأدوية وحفظها وتخزينها.يذكر أن المستشفى الإيطالي جمعية خيرية غير ربحية تأسس في العام 1926 لمساعدة المرضى والمحتاجين، كما تعد جمعية الكاريتاس الأردنية جمعية خيرية غير ربحية ومسجلة كفرع جمعية أجنبية تعنى بتقديم العديد من الخدمات الخيرية للمحتاجين؛ منها خدمات الرعاية الاجتماعية.