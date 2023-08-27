الأحد 27 آب 2023
النسخة المطبوعة

1169 حدثا يلتحقون بدور التربية والتأهيل منذ بداية 2023

وزارة التنمية الاجتماعية - (أ{شيفية)
وزارة التنمية الاجتماعية - (أ{شيفية)
بلغ عدد الأحداث الذين التحقوا بدور تربية وتأهيل الأحداث منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي 1169 حدثا، وفق ما صرحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.اضافة اعلان

جاء ذلك خلال رعايتها اليوم الأحد، توقيع مذكرة تفاهم مع المستشفى الإيطالي، وجمعية الكاريتاس الأردنية؛ لتوسيع خدمات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها مديريتا الأحداث والحماية والأسرة والطفولة.

وأكدت بني مصطفى، خلال التوقيع، أن الجمعيات شريك مهم لعمل الوزارة في الميدان لتقديم الخدمات إلى الفئات الأكثر هشاشة، مشددًة على أن تظافر الجهود مع المؤسسات الشريكة يساهم في تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية والنفسية المطلوبة.

وأضافت أن وزارة التنمية تقدم خدماتها للفئات المحتاجة لها، ضمن جهود الرعاية المُقدمة للمنتفعين من جميع النواحي، بما في ذلك النواحي الصحية والنفسية لغير القادرين، مشددة على أن الإرشاد النفسي واحد من الجوانب التي تركز عليها مراكز الإيواء التابعة للوزارة.

واستعرضت بني مصطفى الجهود التي تبذلها مديرية الأحداث والحماية ومديرية الأسرة والطفولة، مشيرًة إلى أنه دخل 1169 حدثا لدور تربية وتأهيل الأحداث منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي، وخرج 1170 منها، فيما دخل 256 لدور الرعاية الاجتماعية وخرج 122 منها في الفترة ذاتها.

ووقع عن وزارة التنمية الاجتماعية مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات عامر حياصات، وعن المستشفى الإيطالي الدكتور نسيم سماوي، وعن جمعية الكاريتاس الأردنية المدير العام وائل سليمان.

وتهدف المذكرة لدعم جهود مديريتي الأحداث والحماية والأسرة والطفولة في تقديم أفضل خدمات الرعاية الاجتماعية لمنتفعيها.

وتشمل المذكرة، التي جرى توقيعها في وزارة التنمية الاجتماعية، تنفيذ أنشطة للمنتفعين، وتقديم خدمات رعاية اجتماعية وطبية ونفسية، حسب احتياجات الدور والفئات العمرية المستهدفة.

كما سيتم من خلال المذكرة، تنفيذ دورات تدريبية تشمل بناء قدرات العاملين في الدور على الإسعافات الأولية وآلية ترتيب الأدوية وحفظها وتخزينها.

يذكر أن المستشفى الإيطالي جمعية خيرية غير ربحية تأسس في العام 1926 لمساعدة المرضى والمحتاجين، كما تعد جمعية الكاريتاس الأردنية جمعية خيرية غير ربحية ومسجلة كفرع جمعية أجنبية تعنى بتقديم العديد من الخدمات الخيرية للمحتاجين؛ منها خدمات الرعاية الاجتماعية.
WhatsApp Image 2023-08-27 at 2.34.45 PM

الغذاء والدواء: إعداد مسودة أولية لتعديل أسس تسعير الأدوية منذ4 ساعة

1693131615744

العبداللات :الحكومة تعزز دور مؤسسات المجتمع المدني في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ4 ساعة

ديوان الخدمة المدنية - (أرشيفية)

ما مصير ديوان الخدمة مع نهاية 2023؟ منذ4 ساعة

التعليم الجامعي

64 ألف طلب لـ"لقبول الموحد" للبكالوريوس و88 ألفا للدبلوم منذ19 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)

استحداث وظيفة أمين عام جديدة في التربية

منذ 9 دقيقة
0رئاسة_الوزراء

إحالة أمين عام ديوان المحاسبة للتقاعد

منذ 10 دقيقة
رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ومساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف

الأردن يثمن دعم الولايات المتحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية

منذ1 ساعة
63fdd28a8f7b3 (1)

"الأمانة" تمدد فترة استقبال المشاركات بجائزة حبيب الزيودي للشعر

منذ2 ساعة
مستحضرات تجميل - (تعبيرية)

إغلاق مؤسسة مستحضرات تجميل مخالفة

منذ2 ساعة
مستشفى الملكة علياء العسكري - (أرشيفية)

حل مروري لتسهيل حركة المركبات عند إشارات مستشفى الملكة علياء (تفاصيل)

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الرياض والتطبيع.. هل سيكون مجانيا؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

الأردن غاضب من دمشق

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

اقتصاد أكثر منعة في مواجهة الأزمات

سلامة الدرعاوي |اليوم

"عام على التحديث"

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الانتخابات تضرب الفيصلي

خالد خطاطبة |اليوم

صناعات التعدين عالية القيمة

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
الذكاء الاصطناعي

التأثير المدمر لصناعة الذكاء الاصطناعي في إسرائيل

ترجمات |21 آب 2023
 